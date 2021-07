LACHUTE, QC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent un investissement combiné de 12,6 millions de dollars pour soutenir le déploiement d'Internet haute vitesse vers 1 950 foyers supplémentaires de la MRC d'Argenteuil, et ce, d'ici septembre 2022. Le projet, d'une valeur totale de 14 millions de dollars, sera réalisé par la MRC d'Argenteuil et Fibre Argenteuil, et permettra de desservir toute la population de la MRC.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, et la députée provinciale d'Argenteuil, Agnès Grondin, en ont fait l'annonce hier. Cet investissement combiné est réalisé grâce à la phase II de l'Opération haute vitesse Canada-Québec qui a été dévoilée le 21 juillet en matinée et dans le cadre de laquelle 13 nouveaux projets portés par la communauté seront entrepris moyennant un investissement à parts égales de 94 millions de dollars. La phase II de l'Opération haute vitesse Canada-Québec est complémentaire aux projets de la phase I annoncés en mars dernier.

La collaboration avec les organismes et les entreprises de télécommunication, l'ajout d'une date butoir assortie de pénalités aux nouveaux contrats et la couverture de tous les foyers situés dans la région où se déploient les projets sont des éléments qui assurent un déploiement aussi efficace que rapide des services Internet haute vitesse.

Citations

« Comme dans d'autres régions du Québec, les gens de la MRC d'Argenteuil ont absolument besoin d'une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets de services Internet haute vitesse dans la région, nous aidons à combler le fossé numérique, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon

« Nous avons de bonnes raisons de célébrer avec cette annonce majeure qui permettra, enfin, à tous les citoyens et citoyennes de la MRC d'Argenteuil d'avoir accès de façon fiable et abordable au service essentiel qu'est devenu Internet haute vitesse. Nous le savions déjà, mais avec la pandémie l'évidence s'est imposée : cet accès est primordial pour la vitalité de nos communautés, pour le développement économique de nos régions et pour notre sécurité. Je salue l'engagement et le leadership de la MRC d'Argenteuil dans cet imposant chantier. Elle a eu le courage de ses convictions en créant Fibre Argenteuil, un organisme à but non lucratif ayant comme mission une desserte démocratique de la connexion Internet. D'autre part, je remercie mon collègue Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), qui a su garder le cap sur l'engagement de notre gouvernement de brancher l'ensemble du Québec d'ici septembre 2022, notamment en collaborant avec les communautés pour trouver des solutions gagnantes. »

- La députée provinciale d'Argenteuil, Agnès Grondin

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse Canada-Québec permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

À ce jour, le gouvernement du Québec a investi plus d'un milliard de dollars afin d'accélérer le branchement à Internet haute vitesse pour tous les Québécois d'ici l'automne 2022.

Le volet Éclair II de l'Opération haute vitesse prévoit un investissement de 94 millions de dollars pour soutenir les projets de déploiement de la Coop de solidarité du Suroît (CSUR), de la Table d'action en communication et technologies de l'information de la MRC de Coaticook (TACTIC), de Premières Nations sans-fil S.E.C. (First Nation Wireless), de Développement Innovations Haut-Richelieu (IHR Télécom), d'Xplornet, de Bell, de Cooptel et de l'Association pour la télédistribution et radio la Minerve, ainsi que des MRC d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de d'Autray, de Matawinie et de Montcalm .

La couverture de 18 200 foyers annoncée au titre du volet Éclair II s'ajoute au branchement de 150 000 foyers annoncé en mars 2021 et aux quelque 66 000 foyers déjà couverts par d'autres programmes gouvernementaux.

L'objectif est d'atteindre une connectivité optimale dans toutes les régions en 2022. Il reste environ 18 200 foyers pour lesquels aucun projet de déploiement des services Internet haute vitesse n'a été déterminé pour le moment. Ces foyers sont situés dans des emplacements particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude. La stratégie retenue pour desservir ces foyers d'ici 2022 sera annoncée ultérieurement.

