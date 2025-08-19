STOCKHOLM, le 19 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie du Canada et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) du Canada, l'honorable Stephen Fuhr, ont publié, de concert avec la ministre de l'Énergie, de l'Entreprise et de l'Industrie de la Suède, Ebba Busch, et le ministre de la Défense de la Suède, Pål Jonson, la déclaration suivante :

« Le Canada et la Suède entretiennent des relations étroites, et la solide collaboration que nous avons s'appuie sur des valeurs communes et des intérêts partagés. Le Canada est le premier pays à avoir ratifié l'adhésion de la Suède à l'Organisation du Traité de l'Atlantique (OTAN). Depuis lors, les deux pays ont renforcé leur coopération pour un Arctique stable et prospère, notamment en établissant un dialogue sur la sécurité dans l'Arctique. En tant qu'alliés de l'OTAN, nous sommes unis pour défendre notre liberté, nos territoires, nos valeurs et nos intérêts. Le renforcement de ce partenariat est maintenant plus important que jamais en raison des défis mondiaux auxquels nos deux pays sont confrontés, notamment la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine qui se poursuit et la concurrence accrue dans l'Arctique.

« Notre étroite relation prend également appui sur nos valeurs communes, sur la valeur économique pour nos citoyens, sur la résilience renforcée de nos pays respectifs et sur la complémentarité de nos forces et de nos ressources. Le Canada et la Suède sont déterminés à approfondir et à étendre leur engagement bilatéral pour relever des défis communs en travaillant à l'établissement d'un partenariat stratégique.

« Aujourd'hui, nous avons convenu d'accélérer les travaux visant à renforcer les relations entre nos pays respectifs. Pour y parvenir, nous ciblerons notamment des domaines stratégiques clés comme l'industrie de la défense, et plus particulièrement les secteurs de l'aérospatiale, de l'innovation numérique, de l'intelligence artificielle, du nucléaire, des minéraux critiques et des technologies propres, ainsi que leurs chaînes d'approvisionnement.

Coopération en matière de défense et de sécurité

Le Canada et la Suède augmentent tous deux rapidement leurs investissements en matière de défense en réponse à la dynamique géopolitique changeante. Une meilleure coopération industrielle peut s'avérer utile pendant que nous renforçons nos capacités de défense, notamment pour explorer des projets communs de recherche-développement, des projets visant à améliorer l'interopérabilité et des possibilités de coopération pour les entreprises canadiennes et suédoises de la défense en matière de technologies de pointe.

et la Suède augmentent tous deux rapidement leurs investissements en matière de défense en réponse à la dynamique géopolitique changeante. Une meilleure coopération industrielle peut s'avérer utile pendant que nous renforçons nos capacités de défense, notamment pour explorer des projets communs de recherche-développement, des projets visant à améliorer l'interopérabilité et des possibilités de coopération pour les entreprises canadiennes et suédoises de la défense en matière de technologies de pointe. Coopération dans le domaine spatial

Le Canada et la Suède reconnaissent l'importance croissante de l'espace pour la sécurité, la science et le développement économique, et exploreront des possibilités de collaboration dans le cadre de partenariats de recherche qui mettent à profit notre expertise respective dans le domaine de l'innovation spatiale et de l'observation de l'Arctique.

et la Suède reconnaissent l'importance croissante de l'espace pour la sécurité, la science et le développement économique, et exploreront des possibilités de collaboration dans le cadre de partenariats de recherche qui mettent à profit notre expertise respective dans le domaine de l'innovation spatiale et de l'observation de l'Arctique. Innovation numérique et technologies émergentes

La transformation numérique, même si elle présente certains défis, offre de nouvelles possibilités pour la collaboration, l'établissement d'une infrastructure sécuritaire et fiable, et le développement responsable des technologies. Le Canada et la Suède travailleront ensemble à la mise au point de technologies émergentes, notamment à la promotion de la résilience en matière de cybersécurité, de la sécurité et de la fiabilité en matière de connectivité, et de l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques.

La transformation numérique, même si elle présente certains défis, offre de nouvelles possibilités pour la collaboration, l'établissement d'une infrastructure sécuritaire et fiable, et le développement responsable des technologies. et la Suède travailleront ensemble à la mise au point de technologies émergentes, notamment à la promotion de la résilience en matière de cybersécurité, de la sécurité et de la fiabilité en matière de connectivité, et de l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques. Chaînes d'approvisionnement dans les secteurs des minéraux critiques et des énergies propres

L'industrie des technologies propres et l'industrie de la défense doivent avoir un accès sûr aux matières premières critiques et à l'énergie propre. Or, pour cela, nous devons instaurer des chaînes d'approvisionnement durables. Le Canada et la Suède examinent en ce moment des avenues de collaboration, que ce soit dans le domaine de l'exploitation minière ou de l'innovation dans le traitement des matières premières, ou encore dans le domaine de la production d'énergie nucléaire et l'établissement des chaînes d'approvisionnement connexes, et des façons de créer des écosystèmes industriels résilients qui seront conformes aux normes environnementales et sociales.

L'industrie des technologies propres et l'industrie de la défense doivent avoir un accès sûr aux matières premières critiques et à l'énergie propre. Or, pour cela, nous devons instaurer des chaînes d'approvisionnement durables. et la Suède examinent en ce moment des avenues de collaboration, que ce soit dans le domaine de l'exploitation minière ou de l'innovation dans le traitement des matières premières, ou encore dans le domaine de la production d'énergie nucléaire et l'établissement des chaînes d'approvisionnement connexes, et des façons de créer des écosystèmes industriels résilients qui seront conformes aux normes environnementales et sociales. Collaboration dans le secteur pharmaceutique et le secteur des sciences de la vie

Le Canada et la Suède sont tous deux résolus à poursuivre leurs efforts pour stimuler l'innovation et renforcer la sécurité mondiale en matière de santé. Les deux pays étudient des possibilités de collaboration en ce sens.

« Notre ambition est animée par un intérêt commun à promouvoir le libre-échange, la compétitivité, l'innovation et une transition verte. En resserrant les liens économiques et en favorisant l'ouverture des marchés, le Canada et la Suède visent à soutenir la croissance durable et à stimuler des industries dynamiques.

« Ce travail reflétera les liens solides et enrichissants qui continuent de se tisser entre les gens, les gouvernements, les institutions et les entreprises du Canada et de la Suède. Nous sommes d'avis que la coopération entre des partenaires aux vues similaires n'est pas seulement désirable, mais essentielle pour résoudre les enjeux complexes actuels. »

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]