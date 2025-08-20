STOCKHOLM, le 19 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, tiendra une téléconférence avec les représentants des médias à la suite de sa visite en Suède et en Finlande.

Date : Le mercredi 20 août 2025

Heure : à 17 h 30 (heure de l’Europe centrale), soit à 10 h 30 (heure de l’Est)

Lieu : Rencontre virtuelle

Note à l'intention des médias

La rencontre est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected] pour confirmer votre participation et obtenir les renseignements de connexion. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune sont priés d'envoyer un courriel à cette même adresse pour obtenir une accréditation temporaire.

