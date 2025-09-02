MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins en électricité grandissants de sa clientèle du centre-ville de Montréal, Hydro-Québec annonce qu'elle construira un nouveau poste électrique à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Hubert.

Au cours des prochaines années, de nombreux projets de développement immobilier, comme ceux du futur Quartier des lumières, de l'Îlot voyageur et du Quartier Molson, ajouteront des milliers de nouveaux clients et clientes à desservir. Les projets de décarbonation des bâtiments et d'électrification des transports feront eux aussi grimper la demande. De plus, il est primordial qu'Hydro-Québec offre un service de qualité à la population et à ses importants clients institutionnels, comme la STM, le CHUM et l'UQAM. Le nouveau poste est ainsi incontournable pour soutenir le développement économique et social du centre-ville.

Une nouvelle approche

Ce projet de poste entièrement intérieur remplacera deux projets qui étaient à l'étude, soit ceux des nouveaux postes Berri et Dorchester. Hydro-Québec déploie des efforts substantiels depuis février pour trouver une façon de jumeler les deux projets. En élargissant la zone d'étude et en combinant les infrastructures, elle a conçu un projet axé sur l'acquisition d'un seul terrain, celui de l'ancien Institut des Sœurs de la Miséricorde. Il s'agit là d'une véritable avancée technique rendue possible grâce aux efforts de nos équipes multidisciplinaires.

Cet emplacement est situé à mi-chemin entre le poste Berri, qui alimente entre autres le Quartier latin, et le poste Dorchester, qui dessert le centre-ville. Le futur poste alimentera le secteur à partir de 2034.

Le réseau de distribution souterrain sera reconfiguré pour permettre le raccordement des deux quartiers au nouveau poste. Ainsi, l'achat du terrain de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) n'est plus nécessaire.

Un projet pour l'avenir, dans le respect du passé

Compte tenu de la valeur patrimoniale de l'Institut des Sœurs de la Miséricorde, Hydro-Québec s'engage à revaloriser une partie des bâtiments de l'Institut et à discuter avec le milieu afin de favoriser l'intégration d'usages communautaires au projet.

Le bâtiment d'Hydro-Québec fera pour sa part l'objet d'un concours architectural visant à ce qu'il s'intègre harmonieusement avec la trame urbaine du secteur et respecte le caractère patrimonial du lieu.

Consultations

Hydro-Québec est déjà en discussions avec les acteurs du milieu pour recueillir leurs avis sur la manière dont le projet pourrait contribuer davantage à la collectivité montréalaise en plus de fournir une alimentation en électricité fiable et renouvelable pour les décennies à venir. Consciente des besoins en logements au centre-ville, Hydro-Québec s'engage à collaborer avec les promoteurs et les intervenants et intervenantes du milieu afin de favoriser un projet de logements abordables.

Ainsi, nous entamons un nouveau processus de consultation qui fera appel à des experts et expertes, notamment en matière de patrimoine, à des organismes et aux résidentes et résidents intéressés. Cela nous permettra de comprendre les préoccupations du milieu afin d'élaborer le meilleur projet possible. Les éléments de cette démarche de consultation et le calendrier des rencontres publiques seront dévoilés au cours de l'automne.

