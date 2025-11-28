MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au troisième trimestre 2025.

Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.

Quoi

Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au troisième trimestre 2025

Qui

Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date

Vendredi 28 novembre

Heure

11 h

Où

Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)

Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]