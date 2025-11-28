/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au troisième trimestre 2025/ English
MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au troisième trimestre 2025.
Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.
Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.
Quoi
- Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au troisième trimestre 2025
Qui
- Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière
Date
- Vendredi 28 novembre
Heure
- 11 h
Où
- Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
- Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.
SOURCE Hydro-Québec
Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]
