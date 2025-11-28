/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au troisième trimestre 2025/ English

Hydro-Québec

28 nov, 2025, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une conférence virtuelle portant sur ses résultats financiers au troisième trimestre 2025.

Les résultats seront présentés par Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Après la présentation, M. Aucoin sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Le dossier de presse sera envoyé sous embargo avant la présentation.

Quoi

  • Présentation des résultats financiers d'Hydro-Québec au troisième trimestre 2025

Qui

  • Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Date

  • Vendredi 28 novembre

Heure

  • 11 h

  • Sur la plateforme Teams (disponible sur le site de Microsoft Teams)
  • Vous devez vous inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias pour recevoir les instructions et le lien Teams pour participer.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]

