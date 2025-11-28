MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec a réalisé un bénéfice net de 2 830 M$ pour les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 641 M$ par rapport à la même période de 2024. Ce résultat découle à la fois des températures froides du premier trimestre, de notre stratégie de commercialisation efficace qui a permis de maximiser la valeur des exportations et du gain lié à la cession du placement dans la filiale Innergex énergie renouvelable inc.

De plus, Hydro-Québec poursuit ses investissements visant la réalisation du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère. Un montant de 5,6 G$ a ainsi été investi au cours des trois premiers trimestres de 2025, en grande partie dans des entreprises québécoises, notamment pour des mandats de services professionnels et des travaux de construction.

« Grâce à une gestion rigoureuse des ressources énergétiques, nous affichons une performance solide avec un bénéfice net supérieur à 2,8 G$ pour les neuf premiers mois, malgré un contexte persistant de faible hydraulicité. Même si les réservoirs sont gérés avec prudence et qu'Hydro-Québec possède les ressources nécessaires pour répondre à la demande d'électricité, la situation a entraîné une réduction du volume des ventes à l'externe.

Avec nos 28 grands réservoirs qui agissent comme des batteries naturelles, nous disposons d'une capacité unique de stockage d'énergie qui nous permet de gérer stratégiquement nos réserves pluriannuelles : exporter lorsque les prix sont élevés et importer lorsqu'ils sont bas. Nous avons ainsi pu maximiser l'apport de nos exportations en générant plus de 600 M$ de produits nets sur ces marchés depuis le début de 2025. »

Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Faits saillants financiers des neuf premiers mois

Croissance marquée du volume des ventes au Québec Hiver 2024-2025 marqué par des températures plus froides de 3 °C par rapport à l'an dernier, entraînant une hausse de la consommation d'énergie

Bonne rentabilité sur les marchés externes dans un contexte persistant de faible hydraulicité Hiver plus froid : montée des prix sur les marchés Ventes d'environ 8 TWh à 15 ¢/kWh (ventes d'environ 11 TWh à 10 ¢/kWh en 2024) Prix plus bas depuis le deuxième trimestre : hausse des importations d'électricité Achats d'environ 10 TWh à 5 ¢/kWh (achats d'environ 6 TWh à 3 ¢/kWh en 2024) Augmentation des produits liée à une stratégie de commercialisation efficace, soutenue par la fiabilité et la performance des équipements de production et de transport

Gain de 256 M$ lié à la cession du placement dans la filiale Innergex énergie renouvelable inc.

Plan d'action 2035 : croissance soutenue des investissements et des activités de financement Hausse de 22 % des investissements comparativement à 2024 et de 65 % par rapport à 2023 Investissements de 5,6 G$ pour les neuf premiers mois, principalement pour accroître la pérennisation des actifs afin d'assurer un service de qualité Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 5,5 G$ depuis le début de l'exercice



Plan d'Hydro-Québec : faits saillants des neuf premiers mois

Amélioration de la qualité du service Maîtrise de la végétation : près de 9 000 interventions réalisées en maintenance, dépassant l'objectif de 8 500 pour 2025, afin d'offrir un service fiable à la clientèle

Mieux consommer ensemble Augmentation prévue d'environ 35 % des économies d'énergie en 2025 par rapport à l'an dernier grâce à nos initiatives Déploiement de la trajectoire en efficacité énergétique la plus ambitieuse de l'histoire

d'Hydro-Québec : investissements de 10 G$ d'ici 2035. Déjà, des projets totalisant 2 G$ ont été mis en œuvre :

Lancement de l'Alliance des bâtiments exemplaires pour promouvoir la consommation responsable d'électricité Nouvelles solutions gratuites pour thermostats intelligents et chauffe-eau électriques Service d'accompagnement personnalisé pour la clientèle industrielle

Augmentation de la production d'électricité Trois nouvelles ententes signées pour le développement éolien, totalisant jusqu'à 8 500 MW, en partenariat avec des communautés autochtones et des MRC : Zone Nutinamu-Chauvin (Saguenay-Lac-Saint-Jean) - 1 000 MW Territoire du Gespe'gewa'gi (Gaspésie et Bas-Saint-Laurent) - 6 000 MW Entente Wetsok (Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches) - 1 500 MW Dévoilement d'une approche évolutive pour le développement solaire visant 3 000 MW d'énergie solaire, y compris un premier appel d'offres historique de 300 MW

Collaborer plus étroitement avec les communautés autochtones Ouverture au public de l'aérodrome de Nemaska en collaboration avec la communauté crie de Nemaska Entente de collaboration avec la Société Makivvik pour promouvoir le développement économique au Nunavik



