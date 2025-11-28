Hydro-Québec enregistre une hausse du bénéfice net de près de 30 % pour les neuf premiers mois de 2025 English
28 nov, 2025, 11:00 ET
MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Hydro-Québec a réalisé un bénéfice net de 2 830 M$ pour les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 641 M$ par rapport à la même période de 2024. Ce résultat découle à la fois des températures froides du premier trimestre, de notre stratégie de commercialisation efficace qui a permis de maximiser la valeur des exportations et du gain lié à la cession du placement dans la filiale Innergex énergie renouvelable inc.
De plus, Hydro-Québec poursuit ses investissements visant la réalisation du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère. Un montant de 5,6 G$ a ainsi été investi au cours des trois premiers trimestres de 2025, en grande partie dans des entreprises québécoises, notamment pour des mandats de services professionnels et des travaux de construction.
« Grâce à une gestion rigoureuse des ressources énergétiques, nous affichons une performance solide avec un bénéfice net supérieur à 2,8 G$ pour les neuf premiers mois, malgré un contexte persistant de faible hydraulicité. Même si les réservoirs sont gérés avec prudence et qu'Hydro-Québec possède les ressources nécessaires pour répondre à la demande d'électricité, la situation a entraîné une réduction du volume des ventes à l'externe.
Avec nos 28 grands réservoirs qui agissent comme des batteries naturelles, nous disposons d'une capacité unique de stockage d'énergie qui nous permet de gérer stratégiquement nos réserves pluriannuelles : exporter lorsque les prix sont élevés et importer lorsqu'ils sont bas. Nous avons ainsi pu maximiser l'apport de nos exportations en générant plus de 600 M$ de produits nets sur ces marchés depuis le début de 2025. »
Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière
Faits saillants financiers des neuf premiers mois
- Croissance marquée du volume des ventes au Québec
- Hiver 2024-2025 marqué par des températures plus froides de 3 °C par rapport à l'an dernier, entraînant une hausse de la consommation d'énergie
- Bonne rentabilité sur les marchés externes dans un contexte persistant de faible hydraulicité
- Hiver plus froid : montée des prix sur les marchés
- Ventes d'environ 8 TWh à 15 ¢/kWh (ventes d'environ 11 TWh à 10 ¢/kWh en 2024)
- Prix plus bas depuis le deuxième trimestre : hausse des importations d'électricité
- Achats d'environ 10 TWh à 5 ¢/kWh (achats d'environ 6 TWh à 3 ¢/kWh en 2024)
- Augmentation des produits liée à une stratégie de commercialisation efficace, soutenue par la fiabilité et la performance des équipements de production et de transport
- Gain de 256 M$ lié à la cession du placement dans la filiale Innergex énergie renouvelable inc.
- Plan d'action 2035 : croissance soutenue des investissements et des activités de financement
- Hausse de 22 % des investissements comparativement à 2024 et de 65 % par rapport à 2023
- Investissements de 5,6 G$ pour les neuf premiers mois, principalement pour accroître la pérennisation des actifs afin d'assurer un service de qualité
- Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 5,5 G$ depuis le début de l'exercice
Plan d'Hydro-Québec : faits saillants des neuf premiers mois
- Amélioration de la qualité du service
- Maîtrise de la végétation : près de 9 000 interventions réalisées en maintenance, dépassant l'objectif de 8 500 pour 2025, afin d'offrir un service fiable à la clientèle
- Mieux consommer ensemble
- Augmentation prévue d'environ 35 % des économies d'énergie en 2025 par rapport à l'an dernier grâce à nos initiatives
- Déploiement de la trajectoire en efficacité énergétique la plus ambitieuse de l'histoire
d'Hydro-Québec : investissements de 10 G$ d'ici 2035. Déjà, des projets totalisant 2 G$ ont été mis en œuvre :
- Lancement de l'Alliance des bâtiments exemplaires pour promouvoir la consommation responsable d'électricité
- Nouvelles solutions gratuites pour thermostats intelligents et chauffe-eau électriques
- Service d'accompagnement personnalisé pour la clientèle industrielle
- Augmentation de la production d'électricité
- Trois nouvelles ententes signées pour le développement éolien, totalisant jusqu'à 8 500 MW, en partenariat avec des communautés autochtones et des MRC :
- Zone Nutinamu-Chauvin (Saguenay-Lac-Saint-Jean) - 1 000 MW
- Territoire du Gespe'gewa'gi (Gaspésie et Bas-Saint-Laurent) - 6 000 MW
- Entente Wetsok (Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches) - 1 500 MW
- Dévoilement d'une approche évolutive pour le développement solaire visant 3 000 MW d'énergie solaire, y compris un premier appel d'offres historique de 300 MW
- Collaborer plus étroitement avec les communautés autochtones
- Ouverture au public de l'aérodrome de Nemaska en collaboration avec la communauté crie de Nemaska
- Entente de collaboration avec la Société Makivvik pour promouvoir le développement économique au Nunavik
