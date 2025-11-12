XIAMEN, Chine, 12 novembre 2025 /CNW/ - Huawei et ses partenaires ont annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires d'une solution révolutionnaire alimentée par l'IA conçue pour étudier et protéger les dauphins blancs chinois dans la baie de Xiamen, en Chine.

Lancé il y a trois mois dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, le projet a jusqu'à présent :

Identifié 13 dauphins individuels à partir de 2 820 images et vidéos.

Atteint un taux de précision de l'identification individuelle de plus de 90 % et un taux de reconnaissance des comportements complexes de 85 %.

Amélioré l'efficacité de l'étiquetage des données de 400 %.

Augmenté de 65 % du temps de réaction des organismes d'application de la loi face aux navires qui dépassent la vitesse autorisée ou pénètrent dans les zones de conservation.

« Les informations fournies par l'IA à partir des données collectées aident les défenseurs de l'environnement à élaborer des mesures de protection ciblées afin de comprendre les menaces qui pèsent sur cette espèce emblématique de dauphins et d'y répondre, et de garantir leur survie et leur prospérité dans la nature, » a déclaré Cui Yangyang, directeur du bureau du programme TECH4ALL chez Huawei.

Les dauphins blancs chinois sont une espèce protégée à l'échelle nationale et classée comme vulnérable sur la Liste rouge de l'UICN. Les principales menaces dans la baie de Xiamen, qui abrite 51 % de la population chinoise de dauphins, sont le transport maritime, la pêche et les projets d'ingénierie côtière.

La pollution sonore, l'enchevêtrement des engins de pêche et la perte d'habitat menacent leur survie à long terme.

En partenariat avec le troisième Institut d'océanographie du ministère chinois des Ressources naturelles et China Mobile, le projet comprend un système de reconnaissance des caractéristiques qui permet d'identifier chaque animal grâce aux marques uniques de sa nageoire dorsale.

« Grâce à l'introduction de l'IA, les études sont désormais plus efficaces et les efforts de conservation plus précis », a déclaré Wang Xianyan, chef de l'équipe de recherche et de conservation des espèces marines menacées pour le troisième Institut d'océanographie du ministère chinois des Ressources naturelles. « Les données sur la survie individuelle, la dynamique reproductive et les interactions sociales fournies par le système de reconnaissance de l'IA constituent une base essentielle pour l'élaboration de mesures de conservation. »

La solution offre un prétraitement des images, une inférence et une reconnaissance basées sur l'IA, un recadrage des images de nageoires dorsales, une classification des données et un affichage dans le nuage. Chaque dauphin a son propre dossier, ce qui permet aux chercheurs de suivre le statut de chaque individu. Les données à long terme étant essentielles à l'élaboration de mesures de protection, les chercheurs peuvent voir le nombre, la répartition, la structure d'âge et le comportement reproductif des dauphins, ainsi que les menaces auxquelles ils sont confrontés.

Auparavant, la surveillance manuelle prenait beaucoup de temps et ne permettait pas d'obtenir les informations fiables nécessaires pour surveiller la dynamique des populations et élaborer des mesures de conservation précises.

Selon le Troisième institut d'océanographie, les 10 à 15 prochaines années seront essentielles pour la croissance de cette population. Le dauphin blanc chinois est essentiel aux écosystèmes marins côtiers et au rôle de l'océan en tant que puits de carbone. Il se nourrit de poissons, qui consomment du plancton. Le plancton absorbe à son tour le CO 2 et fixe le carbone par photosynthèse. En participant indirectement au cycle du carbone par le biais de la chaîne alimentaire, la protection de la population de dauphins et de l'intégrité de l'écosystème océanique est essentielle pour lutter contre le changement climatique.

Parallèlement à l'analyse basée sur l'IA, un réseau 5G-A comprenant 10 stations de base couvre 330 kilomètres carrés de la zone de la baie, assurant une couverture sans faille des zones de conservation clés.

Grâce aux capacités de détection et de communication intégrées de la 5G-A et à la combinaison des données provenant des radars, des terminaux visuels, des satellites et du système d'identification automatique (AIS) de localisation des navires, les mouvements des navires peuvent être suivis en temps réel dans un rayon de 20 kilomètres. Le système émet en quelques secondes des alertes basées sur l'intelligence artificielle en cas d'infractions telles que le franchissement des limites ou les excès de vitesse, et le personnel d'application de la loi peut utiliser la surveillance à partir du rivage pour vérifier les infractions et localiser rapidement les navires en infraction.

À ce jour, 12 navires ont fait l'objet d'une enquête pour avoir potentiellement mis en danger les dauphins.

Grâce aux efforts continus de recherche associés à l'application de l'IA, la vie secrète de la population de dauphins blancs chinois de la baie de Xiamen est progressivement révélée, donnant ainsi de l'espoir pour leur survie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819381/Chinese_white_dolphins_in_Xiamen_Bay__Image_credit_Dr__Zeng_Qianhui__Third_Institute_of_Oceanography.jpg

