Le premier produit en son genre au Canada - une solution tout-en-un axée sur un âge cible qui simplifie le revenu de retraite

TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Cette décennie, cinq millions de Canadiens auront 65 ans et se rapprocheront de la retraite. Aujourd'hui, la Sun Life présente MaRetraite MonRevenu Sun Life, une solution novatrice proposant aux retraités du Canada une source de revenus fiable, tout en conservant la souplesse et le potentiel de croissance continue des placements. Ce produit entièrement automatisé favorise le passage de l'épargne-retraite au revenu de retraite.

Une solution d'avant-garde de la Sun Life aide les retraités du Canada à transformer leur épargne en revenu

« Alors que 40 % des Canadiens craignent d'épuiser leur épargne-retraite de leur vivant, il est essentiel de leur offrir du soutien et de leur procurer un revenu de retraite durable », affirme Eric Monteiro, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite à la Sun Life. « La retraite devrait être synonyme de détente et de plaisir, et non de stress financier. Nous devions trouver une solution pour simplifier le processus et faire durer l'argent des Canadiens. MaRetraite MonRevenu Sun Life inaugure une nouvelle ère du décaissement pour eux ».

Conçue pour être simple, car la retraite est bien complexe

Cette solution entièrement automatisée, conçue en collaboration avec Placements mondiaux Sun Life, permet de faire durer l'épargne des Clients jusqu'à l'âge choisi (ce qu'on appelle l'âge cible), et ce, avec simplicité et souplesse. Actuellement, aucun produit au Canada ne combine les trois avantages ci-dessous en une seule offre :

Un revenu fiable et durable. Cette solution transforme l'épargne en revenu jusqu'à l'âge cible choisi. Les Clients recevront des paiements réguliers directement dans leur compte bancaire, de façon semblable à un chèque de paie.

Cette solution transforme l'épargne en revenu jusqu'à l'âge cible choisi. Les Clients recevront des paiements réguliers directement dans leur compte bancaire, de façon semblable à un chèque de paie. De la souplesse. Les Clients peuvent modifier l'âge cible et la fréquence des paiements. De plus, ils ont accès au solde complet de leur compte. Ils peuvent retirer ou ajouter de l'argent en tout temps, sans frais ni pénalités.

Les Clients peuvent modifier l'âge cible et la fréquence des paiements. De plus, ils ont accès au solde complet de leur compte. Ils peuvent retirer ou ajouter de l'argent en tout temps, sans frais ni pénalités. Un potentiel de croissance. Les Clients peuvent continuer de faire croître leur épargne tout au long de leur retraite. Leur épargne est investie dans un portefeuille diversifié spécialement conçu pour les personnes à la retraite, qui équilibre adéquatement le risque et le rendement pour générer des revenus de placement stables.

« Placements mondiaux Sun Life est fière d'être un chef de file du secteur grâce à cette nouveauté sur le marché qui comble une lacune importante en matière de solutions de retraite pour les Canadiens », affirme Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente, solutions de placement, Sun Life Canada. « Le besoin d'obtenir des conseils financiers ne disparaît pas à la retraite. Cette catégorie unique de solutions axées sur un âge cible automatise le revenu de retraite et les Canadiens bénéficient de conseils intégrés. Elle leur permet de ne rien laisser au hasard à la retraite et de faire durer leur argent pour qu'ils profitent de la vie avec confiance en leurs capacités financières ».

Les Clients n'ont qu'une seule décision importante à prendre, soit celle de l'échéance correspondant à un âge cible (85, 90, 95 ou 100 ans). Chaque année, les paiements seront recalculés en fonction du solde du compte du Client. Ces paiements refléteront également le rendement des placements et tout changement qu'un Client aura apporté au cours de l'année précédente. Pendant la phase d'accumulation, les fonds axés sur une date d'échéance automatisent le parcours d'épargne pour les participants. De plus, les décisions complexes concernant les placements sont prises par des professionnels. Cette solution propose une expérience entièrement automatisée pour simplifier le revenu de retraite des Clients afin qu'ils puissent vivre la retraite rêvée.

La solution MaRetraite MonRevenu Sun Life est offerte aux participants des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life exclusivement par l'intermédiaire du Centre Solutions Clients.

Apprenez-en plus sur MaRetraite MonRevenu Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,46 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life a été conçue pour allier la solidité de la Sun Life à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du monde. Depuis, elle est devenue une société de gestion de patrimoine de confiance pour de nombreux Canadiens - avec plus de 58 milliards de dollars représentant une gamme variée de fonds pour les particuliers, de produits de gestion de patrimoine assurés, de fonds de retraite et de fonds institutionnels, dont plus de 12 milliards de dollars dans notre produit phare, les Fonds Granite Sun Life axés sur une date d'échéance (au 30 juin 2024). En tant que membre du groupe Sun Life, elle a accès à des ressources considérables, ce qui lui donne, ainsi qu'à ses Clients, des avantages uniques. Nous sommes motivés par notre objectif d'aider les promoteurs de régime à offrir la meilleure retraite possible à leurs participants. Nos avantages uniques nous permettent d'améliorer continuellement nos fonds et de concevoir des solutions novatrices pour atteindre cet objectif, jusqu'à la retraite et tout au long de celle-ci. Pour plus de renseignements, visitez le site www.PMSLinstitutionnel.com.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., qui sont membres du groupe Sun Life.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières