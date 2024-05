Le seul produit d'assurance-vie conçu sur mesure pour offrir plus de chances d'être approuvé, des primes abordables et des soins personnalisés à chacune des étapes.

TORONTO, le 13 mai 2024 /CNW/ - La Sun Life est fière d'annoncer le lancement de l'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète, un produit unique dans l'industrie conçu pour donner les moyens aux personnes atteintes de diabète de prendre des décisions en matière de finances et de santé, à leurs conditions. La Sun Life comprend les défis quotidiens que présente la gestion de leur situation. Elle a donc créé un produit d'assurance-vie complet qui offre non seulement plus de chances d'être approuvé* et des primes abordables, mais aussi l'accès à un plan de soins personnalisé. L'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète fait partie d'une gamme plus vaste d'assurances temporaires novatrices de la Sun Life comprenant, entre autres, la nouvelle Assurance-vie temporaire Évolution.

« Un tiers des Canadiens vivent avec le diabète ou le prédiabètei et ce nombre continue d'augmenter », indique Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. « Il s'agit d'une solution efficace pour permettre à ces personnes de prendre le contrôle de leur vie et de leur bien-être à long terme. L'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète offre une précieuse protection et aide les Clients à se concentrer sur de saines habitudes de vie. Elle leur donne aussi accès à des conseils globaux et à des solutions d'assurance novatrices pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs en matière de santé et de finances. »

Une solution d'assurance avant-gardiste permet de faire tomber les obstacles pour les personnes atteintes de diabète Post this

Conçue sur mesure pour les personnes atteintes de diabète, l'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète offre :

Plus de chances de voir sa demande d'assurance-vie temporaire approuvée.

Des primes abordables.

L'accès au Programme de gestion du diabète** de la Sun Life, conçu pour aider les Clients à gérer leurs objectifs de santé. Les Clients auront accès à un programme fondé sur des données probantes, y compris un plan de soins personnalisé, du soutien individuel, des séances de formation virtuelles avec des professionnels de la santé et des ressources sur le diabète.

Joindre nos forces dans la lutte contre le diabète

La Sun Life a aussi établi un partenariat avec Diabète Canada pour s'assurer que tout le monde a accès aux bons renseignements et à la formation nécessaire pour mieux vivre avec le diabète. Et ensemble, elles pourront promouvoir une meilleure qualité de vie.

« Toutes les 3 minutes, une personne reçoit un diagnostic de diabète au pays », signale Jennifer Buccino, directrice générale, sensibilisation et relation, Diabète Canada. « Toutes les personnes vivant avec le diabète devraient avoir accès aux soins et aux traitements nécessaires pour gérer cette maladie chronique et complexe et obtenir des résultats optimaux pour leur santé. Nous sommes heureux d'accompagner la Sun Life dans la création de résultats positifs en santé et dans la lutte contre le diabète. »

L'évolution est à nos portes : Une couverture qui s'adapte aux changements de la vie

La Sun Life est aussi fière d'annoncer le lancement de l'Assurance-vie temporaire Évolution Sun Life. Ce nouveau produit novateur permet aux Clients d'augmenter leur couverture à certaines étapes de la vie grâce à un processus de tarification simplifié et de profiter d'une assurance abordable qui permet de répondre à leurs besoins.

« Nous nous engageons à aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable. Voilà pourquoi nous avons conçu l'Assurance-vie temporaire Évolution pour eux », indique Michael Van Alphen, vice-président, solutions d'assurance, Sun Life. « Nous sommes conscients qu'une assurance n'est pas une solution universelle. Nous faisons donc en sorte qu'il soit plus facile que jamais d'augmenter sa couverture pour tenir compte de l'évolution des besoins, qu'il s'agisse d'un mariage, de l'adoption d'un enfant ou de l'augmentation d'un prêt hypothécaire. Nous offrons ainsi aux Clients de meilleures solutions quand ils en ont le plus besoin. »

La Sun Life a toujours privilégié des programmes de prévention et de sensibilisation axés sur la santé et le mieux-être qui contribuent à bâtir des collectivités fortes et saines qui sont plus durables. À ce jour, la Sun Life a dépassé le cap des 50 millions de dollars investis depuis 2012 dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale - par l'entremise de partenariats stratégiques avec des organisations venant en aide aux plus vulnérables. Lisez notre Rapport sur la durabilité pour en savoir plus.

L'Assurance-vie temporaire Sun Life - Diabète et la vaste gamme d'assurances temporaires de la Sun Life, y compris l'Assurance-vie temporaire Évolution, seront offertes à tout le monde au pays dès aujourd'hui.

* Plus de chances d'approbation comparativement à l'assurance-vie traditionnelle ** Le Programme de gestion du diabète n'est pas offert au Québec.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

________________________________ i Diabète Canada

SOURCE Financière Sun Life inc.