Une soirée seulement : Roadsworth et une vingtaine d'artistes réunis pour la santé respiratoire (APQ)

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le jeudi 4 juin 2026, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) convie le public à L'Art de donner, une soirée-bénéfice où la création artistique se met au service de la santé respiratoire. Une vingtaine d'artistes québécois, dont l'artiste urbain Roadsworth, qui livrera une performance en direct, transformeront les bureaux de l'APQ en galerie éphémère.

Affiche pour L'Art de donner 2026 de l'APQ (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

L'art, un levier pour la santé

Le temps d'une soirée, l'espace devient une galerie intimiste où les artistes invités investissent les lieux, créant une ambiance propice aux rencontres, aux découvertes et aux échanges artistiques. Toutes les œuvres exposées sont disponibles à l'achat : 50 % des profits sont remis directement aux artistes, et l'autre 50 % finance la recherche en santé respiratoire menée par l'APQ.

« Être MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), c'est se battre à chaque respiration. C'est pourquoi donner, c'est offrir du souffle à ceux qui en manquent. »

-- Mme Diane Lavoie, patiente soutenue par l'AP

C'est précisément pour des patients comme Mme Lavoie que les fonds amassés lors de L'Art de donner sont entièrement consacrés à la recherche en santé respiratoire. Chaque billet vendu, chaque œuvre acquise contribuent directement à faire avancer la recherche sur les maladies pulmonaires qui mène à de nouveaux traitements, à de meilleurs diagnostics et, ultimement, à une qualité de vie améliorée pour les patients au Québec.

Une performance en direct

Reconnu pour ses interventions urbaines qui réinventent l'espace public, l'artiste Roadsworth réalisera en direct la transformation d'un objet inattendu en œuvre d'art. Un moment unique, créé spécialement pour l'occasion.

À contre-courant des grandes soirées-bénéfice, L'Art de donner propose un événement à taille humaine, où l'art se vit de près et où l'on a l'occasion rare d'échanger directement avec les artistes, de comprendre leur démarche et, peut-être, de repartir avec un coup de cœur signé.

Billet: 145 $, incluant un cocktail dînatoire (stations gourmandes), un service de bar gratuit et l'accès privilégié aux œuvres avec la possibilité d'échanger directement avec les artistes.

Billetterie : https://poumonquebec.ca/cocktail-art-de-donner/

Date : Jeudi 4 juin 2026

Lieu : Association pulmonaire du Québec, 4115, rue Ontario Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1V 1J7

Heure : 18 h à 21 h 30

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec: Lana Brady, Coordonnatrice aux communications pour l'Association pulmonaire du Québec, [email protected], 514 287-7400 #239; Maude Riout, Coordonnatrice aux communications pour l'Association pulmonaire du Québec, [email protected], 438 388-0335.