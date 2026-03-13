Somnolence et ronflements: des signaux d'alarme à ne plus ignorer

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale du sommeil, l'Association pulmonaire du Québec lance une campagne de sensibilisation afin d'encourager la population à reconnaître les signes des troubles du sommeil et à agir sans tarder.

S'endormir au volant, ce n'est pas normal. C'est peut être un trouble du sommeil. (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Ronflements importants, fatigue persistante, endormissement devant la télévision ou même au volant: ces symptômes sont trop souvent banalisés. Pourtant, ils peuvent signaler la présence d'un trouble du sommeil comme l'apnée obstructive du sommeil, une maladie associée à un risque accru d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de diabète.

"L'apnée du sommeil non traitée réduit la vigilance et augmente le risque d'accidents de la route. Les conséquences peuvent être graves, autant pour la santé que pour la sécurité publique.", affirme Dominique Massie, directrice de l'Association pulmonaire du Québec.

Un test simple pour faire le point

La population est invitée à remplir un test de dépistage des troubles du sommeil en ligne. L'outil permet d'évaluer la qualité du sommeil et d'estimer le risque potentiel de souffrir d'un trouble du sommeil. Il guide également le répondant dans les prochaines étapes. Selon les résultats, les participants pourront bénéficier d'une consultation gratuite de 30 minutes avec un.e inhalothérapeute. Le questionnaire est accessible dès maintenant à l'adresse suivante : https://poumonquebec.ca/somnolence-et-ronflements-des-signaux-dalarme-a-ne-plus-ignorer/

L'apnée du sommeil, un enjeu de santé publique

Au Québec, environ 1 personne sur 20 est diagnostiquée avec de l'apnée obstructive du sommeil, ce qui représente un enjeu de santé majeur, notamment en raison de l'impact de cette maladie sur la santé cardiovasculaire, la sécurité routière et la qualité de vie. Les appareils à pression positive continue (CPAP), utilisés pour traiter l'apnée du sommeil, permettent aux personnes atteintes de retrouver une certaine qualité de vie. Toutefois, leur prix élevé, variant entre 1 500 $ et 3 000 $, en limite l'accessibilité pour bon nombre de patients. À l'occasion de la Journée internationale du sommeil, l'APQ exhorte le gouvernement à concrétiser sans délai le financement annoncé pour le remboursement des appareils CPAP.

