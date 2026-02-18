Cancer du poumon au Québec : élargir le dépistage pour mieux protéger les personnes vivant avec la MPOC

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) salue les efforts visant à élargir progressivement l'accès au dépistage du cancer du poumon partout au Québec, y compris pour les personnes sans médecin de famille.

Elle rappelle toutefois que, malgré cette avancée, certains groupes à risque demeurent exclus, notamment les personnes vivant avec la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique).

Le programme de dépistage du cancer de poumon actuel cible principalement les personnes âgées de 55 à 74 ans présentant un risque élevé. Or, certaines populations pourraient également bénéficier d'un dépistage précoce:

Les personnes de moins de 55 ans présentant des facteurs de risque importants

Les personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), sachant qu'environ une personne sur cinq vivant avec la MPOC développera un cancer du poumon au cours de sa vie (sources : Association pulmonaire du Québec). Cette association entre la MPOC et le cancer du poumon mérite d'être considérée dans l'évolution des critères de dépistage.

Le cancer du poumon : une maladie encore souvent diagnostiquée trop tard

Le cancer du poumon demeure l'un des cancers les plus meurtriers au Québec et au Canada, en grande partie parce que ses symptômes apparaissent souvent à un stade avancé. Aujourd'hui, plus de 50 % des diagnostics interviennent alors que la maladie est déjà évoluée, ce qui limite les options de traitement (sources : Projet de démonstration du dépistage du cancer du poumon, MSSS).

Un appel urgent : inclure le dépistage pour les personnes atteintes de MPOC

L'Association pulmonaire du Québec incite le gouvernement du Québec à élargir les critères d'admissibilité à leur programme de dépistage du cancer du poumon afin d'y inclure explicitement les personnes atteintes de MPOC, quel que soit leur âge. Dans ce cadre, l'Association pulmonaire du Québec mène actuellement la campagne « Repérer tôt, agir tôt : dépister le cancer du poumon ». L'initiative a pour objectif de sensibiliser la population et les professionnels de la santé à l'importance d'un dépistage précoce.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Maude Riout, Coordonnatrice aux communication pour l'Association pulmonaire du Québec, 438 388-0335; Lana Brady, Coordonnatrice aux communication pour l'Association pulmonaire du Québec, [email protected], 514 287-7400 #239