UNE SOIRÉE À L'OPÉRA POUR LA SAINT-VALENTIN - L'Atelier lyrique du Conservatoire ira au Grand théâtre de Québec

QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et enthousiasme que les élèves du Conservatoire de musique de Québec (CMQ) renoueront avec le public afin d'y jouer leur opéra annuel le 14 février prochain. Présenté à la Salle Louis-Fréchette du Grand théâtre de Québec, le spectateur sera transporté dans deux univers complètement différents, passant de la comédie italienne classique à la tragédie anglaise baroque.

La soirée se déroulera en deux temps avec tout d'abord, une comédie en un acte, Prima la musica e poi le parole d'Antonio Salieri, suivie du très célèbre Dido and Aeneas d'Henry Purcell. Les élèves des classes de chant de Sonia Racine et Réal Toupin seront costumés et interpréteront les deux œuvres dans une mise en espace de Bertrand Alain. L'Orchestre du Conservatoire sera dirigé pour l'occasion par Dmitri Zrajevski.

« L'évolution des restrictions sanitaires nous oblige à revoir nos plans afin que les élèves puissent jouer devant public », explique Jean-Fabien Schneider, directeur du CMQ. En effet, l'atelier lyrique du Conservatoire devait se produire les 4 et 6 février prochains au Cégep Limoilou. Or, avec la réouverture des salles prévue le 7 février, il a été décidé de transporter la production au Grand théâtre afin de respecter la distanciation sociale et d'assurer une expérience formatrice d'exception aux élèves participants. « Les représentations au Cégep Limoilou se tiendront tel que prévu avec les décors, les costumes et la mise en scène, mais à huis clos. Le tout sera filmé afin que les élèves puissent se réécouter et apprendre de cette expérience. Par la suite, nous ferons cette ultime représentation en version concert pour la Saint-Valentin devant les mélomanes de la ville de Québec et, bien sûr, les familles et les proches de nos élèves », conclut M. Schneider.

Les billets sont en ventes à la billetterie du Grand théâtre de Québec ou directement en ligne sur le site web du Grand théâtre de Québec.

Portes ouvertes virtuelles

Fort du succès obtenu l'an dernier, le Conservatoire de musique de Québec tiendra des portes ouvertes virtuelles du 22 au 24 février prochain, une activité à laquelle tous les jeunes musiciens de la grande région de Québec sont conviés !

Alors que la période d'admission bat son plein, le Conservatoire souhaite demeurer accessible malgré les restrictions engendrées par la pandémie et ainsi permettre aux jeunes passionnés de musique de rencontrer les professeurs, découvrir les locaux et en apprendre davantage sur les programmes offerts. C'est en remplissant un formulaire en ligne que les candidats intéressés pourront s'inscrire et profiter d'une rencontre avec le Conservatoire dans le confort de leur foyer.

« Nous allons les accompagner dans une visite personnalisée qui leur permettra de rencontrer des professeurs et des étudiants, et de découvrir tout ce que le Conservatoire peut leur offrir, précise Jean-Fabien Schneider. Le Conservatoire, c'est comme une grande famille où chacun trouve sa place, et nous sommes impatients d'y accueillir de nouveaux élèves avec qui nous pourrons partager notre passion de la musique! »

Le Conservatoire de musique de Québec admet des élèves dès l'âge de 9 ans au programme préparatoire et offre une formation de haut niveau en musique qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire. Plus de 20 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

