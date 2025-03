LES INCONTOURNABLES CARMINA BURANA ! Grand concert avec orchestre, chœurs et comédiens

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) est fier de célébrer son 80ᵉ anniversaire en présentant un concert exceptionnel le 17 mars 2025, à 20 h, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, avec plus de 200 artistes sur scène!

Sous la direction du chef invité Airat Ichmouratov, l'œuvre magistrale de Carl Orff, Carmina Burana, sera interprétée par l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec, plus de 150 choristes et plusieurs comédiens. Trois solistes de renom, la soprano Rose Lebeau Sabourin, le ténor Mishael Eusebio et le baryton Hugo Laporte se joindront à l'Orchestre pour offrir une performance inoubliable.

« Ce concert est bien plus qu'une simple prestation musicale : il incarne les 80 ans de passion, de rayonnement et d'excellence qui ont fait la renommée du Conservatoire de musique de Québec. Nous sommes fiers de pouvoir célébrer cet héritage avec un chef-d'œuvre intemporel comme Carmina Burana. » mentionne le directeur du CMQ, Jean-Fabien Schneider.

À 19 h 30, lors du préconcert, le public aura l'occasion d'assister à un historique raconté du CMQ - Les années Grand Théâtre - animé par Irène Brisson et Bertrand Alain, une façon unique de découvrir la grande histoire de cette institution essentielle dans la vie culturelle de la Capitale-Nationale!

Une exposition éphémère sur l'histoire du Conservatoire de musique de Québec sera également présentée sur le terrain extérieur du Grand Théâtre de Québec, intégrant plusieurs images d'archives relatant les grands moments de l'institution d'hier à aujourd'hui.

Les billets pour le concert sont disponibles au tarif régulier de 30,25 $ et au tarif étudiant de 13,25 $ (taxes et frais de service inclus), en vente à la billetterie du Grand Théâtre de Québec.

Outre cet éblouissant concert, les conservatoires d'art dramatique et de musique de Québec proposent le même soir l'événement-bénéfice Le Cabaret de tous les possibles qui inclut un cocktail dînatoire, le préconcert et des billets dans une loge pour Les incontournables Carmina Burana! Tous les profits de cet événement présenté par la Fondation du Conservatoire se traduiront concrètement en bourses d'études pour les élèves des conservatoires de musique et d'art dramatique de Québec.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

La presse est cordialement invitée à la répétition générale qui aura lieu le dimanche 16 mars à 19 h 30 à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

