CLEMENS SCHULDT, NOUVEAU PROFESSEUR DE DIRECTION D'ORCHESTRE AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Conservatoire est très fier d'annoncer la nomination de M. Clemens Schuldt à titre de professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Québec (CMQ). Chef réputé et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt représente une grande valeur ajoutée pour la communauté étudiante du CMQ. Il saura transmettre sa grande expérience aux étudiantes et étudiants de cette spécialité et assurera un environnement professionnalisant essentiel au cheminement des futurs chefs et cheffes d'orchestre. Clemens Schuldt fera son entrée en fonction à la prochaine rentrée scolaire, en août 2025.

M. Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec, est très heureux d'accueillir M. Schuldt au sein de l'équipe du corps professoral, sachant qu'il saura inspirer les élèves dans son rôle de chef d'orchestre comme dans son rôle de professeur. « Je pense vraiment que Clemens va agir comme une figure tutélaire pour le Conservatoire. Il est un modèle d'excellence musicale au niveau international, et je suis persuadé que cela va nous permettre d'attirer des étudiants en direction d'orchestre de tout premier plan. Et évidemment, ça va tirer vers le haut toute la communauté du Conservatoire! », affirme M. Schneider, directeur du CMQ.

« Je suis très heureux et honoré de faire partie de l'équipe du Conservatoire. Je mettrai toute ma passion au service des jeunes »! On pourrait dire que c'est un devoir pour les musiciens expérimentés de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances à la nouvelle génération. Mais il faut surtout qu'il y ait une joie intérieure, et c'est le cas pour moi, de voir grandir les jeunes musiciens, de les accompagner sur le chemin de la vie professionnelle et de les encourager au mieux. C'est aussi un signe de mon attachement à la ville et aux Québécois et Québécoises et de ma volonté de m'y investir! », témoigne Clemens Schuldt.

Au Conservatoire, la direction d'orchestre est enseignée au niveau universitaire. Plusieurs programmes de premier et de deuxième cycle sont offerts aux musiciennes et musiciens souhaitant se spécialiser dans cette discipline. M. Schuldt enseignera la direction d'orchestre au deuxième cycle universitaire. Il s'agit d'un programme contingenté où les étudiants choisis ont déjà assumé des charges liées à la direction d'orchestre.

Encensé par la presse comme l'un des chefs d'orchestre les plus passionnants d'Allemagne, Clemens Schuldt est actuellement directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, un poste qu'il occupe depuis la saison 2023-2024. Il est reconnu pour ses interprétations novatrices et sa profonde compréhension de la musique. Les connaissances de Schuldt pour le répertoire classique et romantique, ainsi que sa créativité pour inclure des œuvres moins connues et contemporaines dans ses programmes sont largement saluées.

Au cours de sa première année à l'Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt a travaillé avec certains des solistes les plus renommés au monde, tels qu'Augustin Hadelich, Fazil Say, Simon Trpčeski et Noa Wildschut. Ses interprétations de la « Sinfonia da Requiem » de Britten, de la Symphonie n° 1 de Mahler, de « Mort et Transfiguration » de Strauss et des « Danses symphoniques » de Rachmaninov ont été saluées par le public et la presse. Clemens Schuldt combine habilement ces chefs-d'œuvre avec des œuvres rarement interprétées de compositeurs tels que Jacques Hétu, Anna Clyne ou Keiko Devaux.

Clemens Schuldt s'est déjà produit avec des orchestres de premier plan tels que le Philharmonia Orchestra, le BBC Symphony Orchestra, la Staatskapelle Weimar, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le Stuttgarter Philharmoniker, le SWR Symphonieorchester, le Bamberger Symphoniker et l'ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Il a également été chef invité de l'Orchestre Philharmonique des Pays-Bas, de l'Orchestre de la Suisse Romande, de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et de l'Orchestre Symphonique de Stavanger. En dehors de l'Europe, Clemens Schuldt a travaillé avec l'Orchestre Symphonique de l'Oregon, le Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, le New Japan Philharmonic, l'Orchestre Symphonique de la Ville de Kyoto, l'Orchestre Symphonique de Xi'an et l'Orchestre Symphonique de Tasmanie.

Clemens Schuldt est un ancien lauréat du prestigieux concours de direction d'orchestre Donatella Flick de Londres et a été chef assistant du London Symphony Orchestra pendant un an. Né à Brême, il a d'abord étudié le violon et s'est produit avec le Gürzenich-Orchester Köln et la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Il a ensuite complété ses études de direction d'orchestre à Düsseldorf, Vienne et Weimar.

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

