Nathanaël Cardinal, étudiant du Conservatoire, devient violoncelliste à l'Orchestre symphonique de Québec

QUÉBEC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) est fier d'annoncer que Nathanaël Cardinal est sur le point de signer une entente pour occuper un poste de violoncelliste au sein de l'Orchestre symphonique de Québec. Ce succès remarquable survient alors que Nathanaël poursuit actuellement sa première année de maîtrise au Conservatoire, un exploit qui témoigne à la fois de son immense talent et de son parcours exemplaire.

C'est à l'âge de 11 ans que Nathanaël découvre le violoncelle avec son professeur Tomohisa Toriumi. Il entre ensuite au CMQ à l'automne 2014, au niveau préparatoire, dans la classe de Blair Lofgren, son fidèle professeur depuis ses tout débuts au Conservatoire. Nathanaël se distingue rapidement par son sérieux, sa sensibilité musicale et sa discipline. Lauréat du concours de concerto du CMQ en 2023, il est aussi le co-fondateur du Collectif du 4e Art et de l'orchestre de chambre Chrysalide. À l'automne dernier, Nathanaël a eu l'occasion de se perfectionner auprès d'Emmanuelle Bertrand, professeure de violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans le cadre d'un stage à la Saline royale Academy.

« Nathanaël a fait preuve de dévouement et de patience dès son plus jeune âge. Sa curiosité, combinée à une pratique rigoureuse et à un esprit ouvert, s'est avérée être une formule gagnante. De tout cœur, félicitations, Nathanaël, et bienvenue dans l'orchestre! », témoigne fièrement son professeur Blair Lofgren, qui est également violoncelliste solo à l'Orchestre symphonique de Québec depuis 2002.

Pour Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec, cette nomination illustre parfaitement l'engagement du CMQ à former l'excellence musicale : « Voir l'un de nos étudiants accéder à un poste au sein d'un orchestre aussi prestigieux que l'Orchestre symphonique de Québec, et ce pendant ses études, est une immense fierté pour toute notre communauté. Nathanaël est l'exemple vivant de ce que peuvent accomplir la passion, le travail soutenu et un encadrement pédagogique de haut niveau. Il incarne tout ce que le Conservatoire souhaite transmettre à ses élèves. »

Toute la communauté du Conservatoire salue chaleureusement cette nomination exceptionnelle. L'avenir de ce jeune artiste polyvalent s'annonce aussi inspirant que prometteur. Nathanaël Cardinal s'est déjà joint à l'Orchestre symphonique de Québec, prenant part au lancement de saison qui s'est tenu jeudi dernier au Grand Théâtre de Québec.

Pour découvrir la réaction de Nathanaël Cardinal à sa nomination et en apprendre davantage sur son parcours, visionnez cette vidéo produite par l'équipe du Conservatoire de musique de Québec.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

