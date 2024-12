La vitrine chaleureuse présentée à la place des Canotiers - Un projet d'art public cinétique et lumineux

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - La place des Canotiers s'illumine cet hiver pour accueillir une œuvre d'art public chaleureuse et colorée. Umbra, l'obscurité et l'absence de lumière de l'artiste Pavitra Wickramasinghe sera présentée dès le 20 décembre dans cet espace exceptionnellement animé durant la saison froide. Le public est invité à s'arrêter quelques instants afin d'admirer cette initiative artistique de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), en collaboration avec Manif d'art.

L'œuvre cinétique et lumineuse de l'artiste multidisciplinaire Pavitra Wickramasinghe comprend trois ensembles suspendus, dont deux mobiles propulsés par des moteurs tournant lentement au plafond pour former des effets surprenants d'ombres et de lumière. Elle a été présentée dans le cadre de Manif d'art 11 - La biennale de Québec au STUDIOTELUS du Grand Théâtre de Québec, un rendez-vous artistique coproduit par le Grand Théâtre de Québec, Avatar et Manif d'art.

Pour la vitrine chaleureuse, l'œuvre Umbra, l'obscurité et l'absence de lumière a été repensée par l'artiste afin d'offrir une nouvelle perspective à la place des Canotiers. Ce lieu unique de notre capitale nationale, en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent, se transforme ainsi en un véritable espace de contemplation et d'émerveillement.

Les visiteurs et visiteuses pourront en tout temps apprécier pleinement la beauté de cette vitrine chaleureuse, mais l'œuvre lumineuse a été conçue pour offrir une expérience des plus éblouissantes dès la tombée du jour.

L'exposition éphémère sera accessible à la place des Canotiers à compter du 20 décembre 2024, jusqu'au 17 mars 2025.

À propos de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ)

La CCNQ incarne la volonté du gouvernement du Québec de reconnaître l'importance qu'il accorde à sa capitale. Elle s'acquitte d'une vaste mission en contribuant à aménager et à embellir la capitale, à la faire découvrir par diverses activités et différents programmes de connaissance, et bien sûr à préserver ses lieux riches en histoire. Elle veille également à conseiller le gouvernement du Québec sur la mise en valeur de son statut et à planifier diverses interventions avec les acteurs du milieu.

À propos de Manif d'art

Manif d'art est un organisme à but non lucratif aussi reconnu à titre d'œuvre de bienfaisance. Son mandat, guidé par la création de cadres de création et de diffusion non conventionnels, repose sur la volonté de promouvoir l'art actuel d'artistes locaux, nationaux et internationaux.

