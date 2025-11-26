UNE SECONDE STATION DANS LA CAPITALE-NATIONALE POUR ARSENAL MEDIA

SAINT-LAMBERT, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Arsenal Media, le plus important radiodiffuseur au Québec, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec Groupe musique Greg en vue de faire l'acquisition de Radio Classique CJSQ 92,7 FM, située dans la région de Québec. Cette annonce survient quelques jours seulement après une autre acquisition d'importance, démontrant une fois de plus le dynamisme et la vision à long terme d'Arsenal Media dans le paysage radiophonique québécois.

Sous réserve des autorisations réglementaires du CRTC pour cette transaction et pour celle impliquant RNC MEDIA annoncée la semaine dernière, Arsenal Media détiendrait à terme trente stations à travers la province dont deux dans le marché de la Capitale-Nationale. Outre les autorisations d'usage en vue du changement de contrôle effectif de la station, la transaction est également assujettie à l'autorisation d'une demande de modification de licence afin de convertir le format musical de CJSQ.

Pour Sylvain Chamberland, président et chef de la direction d'Arsenal Media, cette étape marque un moment clé dans l'évolution du groupe « L'ajout potentiel de CJSQ vient consolider la trajectoire ascendante d'Arsenal Media. Nous entendons continuer d'investir avec audace dans les marchés qui façonnent l'avenir de la radio. Notre ambition est claire : offrir une expérience radiophonique plus forte, plus innovante et plus pertinente que jamais, tant pour nos auditeurs que pour nos partenaires. CJSQ représente une formidable occasion d'élargir notre impact et de démontrer qu'un groupe québécois indépendant peut occuper le rôle de leader. »

Le président de Groupe musique Greg, Gregory Charles, a pour sa part exprimé sa confiance à l'égard d'Arsenal Media pour assurer la continuité et l'évolution de la station « Il y a dix ans, nous nous engagions, en faisant l'acquisition de Radio-Classique, à continuer de faire briller cette belle musique et à soutenir les institutions et les musiciens d'ici qui en vivent. C'est ce que nous avons fait, avec respect et passion. Comme chacun le sait, le paysage de la radio et de la musique a beaucoup changé en dix ans. Nous sommes heureux de confier notre antenne de la ville de Québec à Arsenal, une organisation qui donnera à cette antenne une nouvelle pertinence et en fera un indéniable succès. »

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 25 stations sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radio de la province.

