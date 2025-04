ARSENAL MEDIA DEVIENT LE PLUS GRAND RADIODIFFUSEUR AU QUÉBEC

ST-LAMBERT, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Arsenal Media est fière d'annoncer officiellement la prise de possession de sept nouvelles stations radiophoniques, précédemment propriétées de Bell Média. Cette importante transaction, approuvée le 11 mars dernier par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), vient renforcer la présence d'Arsenal Media à travers le Québec, faisant d'elle le plus grand radiodiffuseur de la province.

Les auditeurs de ces stations pourront découvrir une toute nouvelle programmation reflétant l'engagement d'Arsenal Media envers un contenu riche, varié et adapté à chaque communauté.

Les sept stations nouvellement acquises, réparties dans plusieurs régions du Québec, diffuseront sous les bannières O et VIVA. Rappelons qu'il s'agit des stations CFZZ FM à Saint-Jean-sur-Richelieu, CFEI à Saint-Hyacinthe, CJDM et CHRD à Drummondville, CJOI et CIKI à Rimouski, ainsi que CFVM à Amqui.

Notons que dans sa décision, le CRTC affirmait que « l'approbation de cette transaction est dans l'intérêt public, car elle permettra de garantir que les stations continueront de desservir les communautés de ces régions du Québec. »

Pour Sylvain Chamberland, président et chef de la direction d'Arsenal Media, « cette acquisition est une excellente nouvelle pour les auditeurs et les communautés locales. Arsenal Media fait une priorité de l'accès à l'information locale partout où elle opère, autant sur les ondes radiophoniques qu'à travers ses portails d'actualités régionales. »

Avec cette acquisition, Arsenal Media consolide son statut de plus important diffuseur radiophonique au Québec, comptant désormais 25 stations au service des communautés de la Beauce, du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière, de l'Estrie, de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay, de la Côte-Nord, du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 25 stations sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert.

