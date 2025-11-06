MISE AU POINT SUR LE RECOURS AUX OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CHEZ ARSENAL MEDIA

ST-LAMBERT, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Arsenal Media souhaite apporter des précisions suite à la diffusion de reportages concernant l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle par ses équipes chargées de produire des bulletins d'information à la radio.

Ces derniers mois, Arsenal Media a procédé à l'ajout de bulletins de nouvelles dont la narration est assurée par une voix de synthèse dans la programmation de soirée de certaines de ses stations régionales. Dans un souci de transparence, en tout temps, l'utilisation de cette technologie a été déclarée aux auditeurs avant la diffusion de ces bulletins. Il est également primordial pour Arsenal Media de fournir à ses auditeurs une information juste et vérifiée grâce à une équipe de journalistes sur le terrain. Le recours à une voix de synthèse pour assurer la livraison de certains bulletins s'inscrit dans un esprit d'expérimentation afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Cette technologie n'est d'ailleurs pas nouvelle alors que certains médias nationaux dont Radio-Canada permettent également aux visiteurs de leurs sites web de faire l'écoute d'un texte publié en ligne à l'aide d'une voix de synthèse plutôt que d'en faire la lecture à l'écran.

Arsenal Media a augmenté le nombre de journalistes à son emploi au cours des dernières années et se fait une fierté de déployer des pratiques innovantes dans une industrie en pleine transformation.

Outre cette mise au point, Arsenal Media s'étonne de la déclaration du président de la Fédération professionnelle des Journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne, après que ce dernier ait affirmé sur les ondes de Radio-Canada qu'une telle pratique pourrait s'avérer non conforme avec le code de déontologie de l'organisme. Notons que monsieur Champagne a fait cette déclaration sans avoir échangé avec Arsenal Media et sans connaître la démarche mise en place afin d'assurer la qualité des bulletins d'information produits par le radiodiffuseur.

