ARSENAL MEDIA SE PORTE ACQUÉREUR DES STATIONS BPM SPORTS

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Arsenal Media et RNC MEDIA annoncent conjointement avoir scellé une entente permettant au groupe Arsenal Media de se porter acquéreur des stations du réseau BPM Sports au Québec.

Lancée en 2022, la bannière BPM Sports regroupe les stations CKLX 91,9 à Montréal, CHXX 100,9 à Québec ainsi que CFTX 96,5 à Gatineau. Cette transaction, dont la réalisation est conditionnelle à l'obtention des approbations réglementaires du CRTC, porterait à vingt-huit le nombre de stations de radio détenues et opérées par l'entreprise québécoise Arsenal Media.

Pierre R. Brosseau, président exécutif du conseil d'administration de RNC MEDIA et actionnaire principal, a admis qu'il s'agissait d'une décision difficile, tout en affirmant qu'Arsenal Media possède les ressources et l'expertise pour assurer la pérennité de ces stations. « Nous avons fait des investissements très importants dans ce projet au cours des dernières années. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. », a-t-il mentionné.

Robert Ranger, président de RNC MEDIA et fondateur du premier réseau de stations de radio sportive francophone, s'est montré confiant quant à l'avenir de BPM Sports. Il a souligné « Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis trois ans. Grâce à nos équipes, la marque BPM Sports est maintenant établie. La croissance de l'écoute est remarquable, tant sur nos antennes que sur nos diverses plateformes. » Pour le futur, ce dernier ajoute « Nous poursuivons le développement de nos stations de radio et de télé régionales dans les marchés de Québec, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Pour sa part, le président et chef de la direction du groupe Arsenal Media, et principal actionnaire, Sylvain Chamberland, ne cache pas son enthousiasme de se porter acquéreur des actifs de BPM Sports. « Je suis moi-même un auditeur de BPM Sports et passionné de sport depuis toujours. Nous sommes conscients du défi que représente le développement de nouveaux marchés radiophoniques. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à bâtir un modèle d'affaires adapté aux nouvelles réalités publicitaires, aux habitudes d'écoute et aux avancées technologiques, en misant sur l'innovation. BPM Sports s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et de diversification. Le sport constitue par ailleurs un marché attrayant pour tous les publics et pour les annonceurs, en plus d'offrir un contenu naturel de convergence entre la radio et le numérique. », a conclu M. Chamberland.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 25 stations sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radio régionales de la province.

À PROPOS DE RNC MEDIA

RNC MNEDIA INC. est une entreprise de radiodiffusion présente à Montréal, Québec, en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue. Fondée en 1948, elle exploite des stations de radio et de télévision, ainsi que des plates-formes numériques.

