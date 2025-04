Glass Lewis souligne une « prime importante » et la cristallisation de la valeur la plus élevée en près de deux ans comme fondement à sa recommandation aux actionnaires ordinaires d'Innergex d'appuyer l'arrangement.

ISS republie son rapport en y ajoutant une recommandation positive pour les actionnaires privilégiés de série A d'Innergex

Pour toute question ou besoin d'assistance au vote, les actionnaires d'Innergex peuvent joindre Laurel Hill Advisory Group au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord), au 1 416 304-0211 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord), ou par courriel à l'adresse [email protected]

LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'une seconde firme-conseil indépendante en vote de premier plan, Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis ») a émis des recommandations aux actionnaires ordinaires d'Innergex (les « actionnaires ordinaires d'Innergex ») de voter POUR le plan d'arrangement annoncé précédemment visant la Société et la CDPQ (l'« arrangement ») lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 1er mai 2025 à 16 h (heure avancée de l'Est) par webdiffusion en direct à l'adresse https://meetnow.global/MVGJCFQ (l'« assemblée »). En vertu des modalités de l'arrangement, les actionnaires ordinaires d'Innergex recevront 13,75 $ pour chaque action ordinaire détenue (sauf celles déjà détenues par la CDPQ et ses entités affiliées, ainsi que celles devant être transférées par certains membres de la haute direction).

« Nous sommes heureux de constater que Glass Lewis est d'accord avec le comité spécial et le conseil d'administration de la Société pour dire que l'arrangement est la solution la plus intéressante pour Innergex », a déclaré Monique Mercier, présidente du conseil d'administration d'Innergex et présidente du comité spécial. « L'appui d'ISS et de Glass Lewis représente une reconnaissance importante et indépendante de la valeur exceptionnelle qui sera réalisée par les actionnaires de la Société dans le cadre de l'arrangement. »

Glass Lewis est une firme-conseil indépendante en vote pour les investisseurs institutionnels, couvrant 30 000 assemblées d'actionnaires chaque année, sur environ 100 marchés mondiaux. Ses clients comprennent la majorité des plus grands régimes de retraite, fonds communs de placement et gestionnaires d'actifs du monde, qui gèrent collectivement plus de 40 000 milliards de dollars d'actifs.

ISS republie son rapport pour y ajouter l'appui à la résolution des actionnaires privilégiés de série A relative à l'arrangement

Le rapport consultatif de Glass Lewis fait suite à une recommandation antérieure d'Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») qui a également conclu que les actionnaires ordinaires d'Innergex devraient voter POUR tous les points à l'ordre du jour (y compris la résolution relative à l'arrangement) à l'assemblée.

ISS a depuis republié son rapport avec une analyse de l'arrangement du point de vue des porteurs d'actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A d'Innergex (les « actionnaires privilégiées de série A d'Innergex »), concluant également que les actionnaires privilégiés de série A d'Innergex devraient voter en faveur de l'arrangement. Selon les modalités de l'arrangement, les actionnaires privilégiés de série A d'Innergex recevront 25,00 $ par action privilégiée de série A en espèces (plus tous les dividendes accumulés et impayés ainsi qu'un montant en espèces par action privilégiée de série A correspondant aux dividendes qui auraient été payables sur une telle action jusqu'au 15 janvier 2026, soit la prochaine date de rachat disponible).

Votez maintenant - Le vote est à la fois facile et important

Les actionnaires ordinaires d'Innergex et les actionnaires privilégiés de série A d'Innergex ont jusqu'au mardi 29 avril 2025 à 16 h (heure avancée de l'Est) pour voter par procuration. La Société a envoyé par la poste les documents relatifs à l'assemblée aux actionnaires d'Innergex, lesquels documents sont également disponibles sur le profil SEDAR+ d'Innergex à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web d'Innergex à l'adresse https://www.innergex.com/fr/evenements/annual-and-special-meeting-of-shareholders.

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES ET AIDE AU VOTE

Les actionnaires d'Innergex qui ont des questions ou qui ont besoin d'aide pour voter peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord), ou par courriel à l'adresse [email protected] .

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 537 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des déclarations relatives à l'arrangement, à la capacité de mener à bien les opérations prévues par la convention d'arrangement datée du 24 février 2025 intervenue entre la Société et la CDPQ (la « convention d'arrangement ») et le moment où elles seront réalisées, notamment la capacité des parties de satisfaire aux conditions de réalisation de l'arrangement, la réception de l'approbation requise des actionnaires, les approbations des organismes de réglementation et l'approbation du tribunal ainsi que le respect d'autres conditions de clôture usuelles, la possibilité de résilier la convention d'arrangement conformément à ses modalités et les avantages escomptés pour la Société et ses actionnaires de l'arrangement, ainsi que d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Les risques et incertitudes relatifs aux opérations prévues par la convention d'arrangement comprennent les suivants : la possibilité que l'arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l'échéancier actuellement prévu, et qu'il ne soit pas réalisé du tout, en raison d'un défaut d'obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et du tribunal et d'autres conditions de clôture de l'arrangement, ou pour d'autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de l'arrangement, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres ou sur les activités de la Société; le non-paiement par la CDPQ de la contrepartie à la clôture de l'arrangement; le défaut de réaliser les avantages prévus de l'arrangement; les restrictions imposées à la Société pendant que l'arrangement est en cours; le risque que les activités de la Société connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d'employés attribuable à l'incertitude liée à l'arrangement, à la conjoncture sectorielle ou à d'autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur la Société ou ses activités; le risque que des poursuites soient intentées contre la Société; les coûts de transaction importants ou les responsabilités inconnues, et les risques liés à la diversion de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société pendant que l'arrangement est en cours; et d'autres risques et incertitudes concernant la Société. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous référer à la section « Informations prospectives » du rapport de gestion pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

Innergex, Relations avec les investisseurs, Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, 450 928-2550, ext. 1263, [email protected]; Médias: Jade Lachapelle, Conseillère - Communications, 450 928-2550, ext. 1302, [email protected]; Innergex énergie renouvelable inc., www.innergex.com