Ayant grandi sur une petite île éloignée en Colombie-Britannique, au sein d'une petite communauté, la Dre McAfee a réfléchi à sa participation à la communauté Pour les femmes et la science : " Ce sentiment d'appartenance à une communauté de femmes fortes et brillantes fait souvent défaut dans les hautes sphères de la science. C'est une leçon d'humilité et d'autonomie que de savoir que je me trouve désormais dans les rangs de ces femmes impressionnantes ", a-t-elle déclaré. " La recherche a besoin de penseurs créatifs et, parfois, un problème ou une question de recherche gagne à être abordé et interprété de plusieurs manières différentes ", a-t-elle ajouté. " Les femmes constituent une énorme ressource intellectuelle sous-exploitée dans le domaine de la science - leurs perspectives, leurs idées et leurs interprétations sont d'une grande valeur ", a-t-elle conclu.

"Je suis très fière de voir l'une de nos boursières canadiennes L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science reconnue au niveau international", a déclaré An Verhulst-Santos, présidente et chef de la direction de L'Oréal Canada. "La Dr McAfee, notre quatrième Jeune Talent International au Canada, nous rend fiers et représente la jeune génération de scientifiques qui relèvent des défis importants et s'expriment en faveur du changement", a-t-elle conclu.

UNE RÉUNION MONDIALE UNIQUE DE FEMMES SCIENTIFIQUES

Après deux annulations consécutives de l'événement en raison de la pandémie, la cérémonie de cette année était particulièrement festive et unique. Tenue le mercredi 22 juin au siège de l'UNESCO à Paris, la Cérémonie internationale des Jeunes talents a honoré et récompensé 30 jeunes femmes scientifiques qui ont reçu le titre de "Jeunes Talents internationaux". Le lendemain, 15 éminents lauréats issus de divers domaines des sciences de la vie et de l'environnement, des sciences physiques, des mathématiques et de l'informatique ont également été récompensés au cours d'une cérémonie émouvante organisée au siège de l'UNESCO.

Chaque lauréate a consacré sa vie à la lutte contre un ou plusieurs graves problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ensemble, ces scientifiques ont pour objectif de résoudre des défis importants et de s'exprimer en faveur du changement. Au cours de la cérémonie, l'extraordinaire contribution des femmes dans le domaine des sciences a été célébrée par un public distingué, composé de représentants du monde scientifique, d'universitaires, de leaders d'opinion, de politiciens, de membres des pouvoirs publics et d'organisations promouvant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. La réunion de cette année a rappelé au monde combien les femmes scientifiques et leur travail sont essentiels pour notre avenir commun.

LE MONDE A BESOIN DE LA SCIENCE ET LA SCIENCE A BESOIN DES FEMMES

Le monde est confronté à des défis sans précédent : le changement climatique, le manque de ressources, les risques sanitaires et la pandémie de Covid-19, parmi de nombreux autres problèmes mondiaux croissants. Sélectionnées au cours des trois dernières années, les femmes récompensées cette semaine par le programme L'Oréal-UNESCO ont déjà prouvé à quel point leur science peut être transformatrice pour relever ces défis.

En célébrant 45 chercheuses exceptionnelles du monde entier lors de cette cérémonie unique, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO se sont distingués pour récompenser et montrer leur soutien total aux femmes scientifiques dont le travail a été si déterminant en ces temps incroyablement éprouvants. Ces femmes sont souvent victimes d'invisibilisation et de marginalisation, d'inégalités, de préjugés et d'obstacles systémiques. Leur présence à Paris cette semaine est l'occasion idéale de reconnaître leurs contributions significatives tout en rappelant au monde que le fossé entre les sexes demeure.

Pour en savoir plus sur les 45 femmes de science récompensées le 23 juin, cliquez sur ce lien pour télécharger le dossier de presse.

À PROPOS DE L'ORÉAL CANADA

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,38 milliards de dollars en 2021 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 39 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

À PROPOS DE LA FONDATION L'ORÉAL

La Fondation L'Oréal s'engage aux côtés des femmes pour leur permettre d'exprimer leur potentiel, reprendre la main sur leur destin et avoir un impact positif sur la société, à travers trois domaines d'intervention : la recherche scientifique, la beauté inclusive, et le changement climatique. Depuis 1998, le programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science a pour vocation d'accélérer les carrières des femmes scientifiques et de lutter contre les obstacles qu'elles rencontrent, pour qu'elles puissent contribuer à la résolution des grands défis de notre temps. En 24 ans, le programme a soutenu plus de 3 900 chercheuses originaires de plus de 110 pays. Il valorise l'excellence scientifique et cherche à inspirer les jeunes femmes pour les encourager à s'engager dans des cursus scientifiques. Convaincue que la beauté contribue au processus de reconstruction de soi, la Fondation L'Oréal accompagne des femmes fragilisées à améliorer leur estime d'elles-mêmes en leur donnant accès à des soins de beauté et bien-être gratuits. Elle favorise également l'accès à l'emploi de femmes vulnérables à travers des formations d'excellence aux métiers de la beauté. En moyenne, environ 21 000 personnes par an bénéficient de ces soins beauté et de bien-être, et plus de 27 000 personnes ont pu participer à des formations dédiées, depuis le début du programme. Les femmes, enfin, sont victimes d'inégalités et de discriminations de genre persistantes, accélérées par le changement climatique. Alors même qu'elles sont les premières affectées par les conséquences du réchauffement, elles sont sous-représentées dans les instances de décisions. Le programme Femme et Climat de la Fondation L'Oréal soutient notamment les femmes porteuses de projets répondant à l'urgence climatique, et sensibilise à l'importance de solutions qui prennent en compte l'intersectionnalité des problématiques de genre et de climat.

