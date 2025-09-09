Une saison hors les murs, fidèle à sa mission - La Chapelle musicale du Bon-Pasteur dévoile sa programmation automnale 2025

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal invite la population à vivre des moments musicaux d'exception à l'occasion de la saison automnale 2025 de la Chapelle musicale du Bon-Pasteur.

Véritable incubateur de talents , la Chapelle célèbre depuis 37 ans la richesse de notre scène musicale, entre tradition et innovation. Cette saison marque une étape importante : appelée auparavant la Chapelle historique du Bon-Pasteur, l'institution adopte officiellement le nom de Chapelle musicale du Bon-Pasteur, une nouvelle appellation qui reflète son engagement renouvelé envers la musique de concert et sa mission artistique affirmée.

Une programmation sur mesure : temps forts de la saison

Du 28 septembre au 14 décembre 2025, la Chapelle musicale du Bon-Pasteur présentera 25 concerts gratuits, conçus pour offrir des expériences musicales inédites et inspirantes. De la musique ancienne à la création contemporaine, du récital intime au grand ensemble, chaque concert est pensé comme une rencontre unique entre artistes et public.

Concert d'ouverture - Les Barocudas - Dimanche 28 septembre à 15 h

Récompensés pour le vent de fraîcheur qu'ils apportent à la scène de musique ancienne, l'ensemble Les Barocudas nous emmène à Paris en 1739 et nous convie à la fête célébrant la nomination de François Francoeur en tant que maître de musique à l'Opéra.

Cage d'oiseau - Mercredi 8 octobre à 19 h 30

La soprano Myriam Leblanc et le pianiste Jean Marchand interprètent le cycle mystique Poèmes pour Mi d'Olivier Messiaen ainsi que les deux versions de Denis Bédard et Serge Garant du poème de St-Denys Garneau, Cage d'oiseau.

Intégrale Schubert - Quatuor Cobalt - Mercredi 12 novembre à 19 h 30

Le Quatuor Cobalt se distingue par son approche musicale éclectique, approchant avec autant d'enthousiasme la musique ancienne sur instrument d'époque que les créations contemporaines. Il présente le troisième concert d'une série consacrée à l'intégrale des quatuors à cordes de Franz Schubert.

Concert à deux pianos - Dimanche 7 décembre à 15 h

Les pianistes Samuel Blanchette-Gagnon et Mehdi Ghazi interprètent la version pour deux pianos des Danses symphoniques, une des dernières compositions de Rachmaninov. Ce concert offre l'opportunité d'entendre les deux pianos Fazioli de la Chapelle.

Une saison hors les murs, au cœur de Montréal

Les concerts de l'automne 2025 seront présentés dans plusieurs lieux inspirants de la métropole.

La majorité des événements auront lieu au théâtre Paul-Desmarais du Centre Canadien d'Architecture (CCA), grâce à une collaboration précieuse avec cette institution. La Ville de Montréal remercie chaleureusement toute l'équipe du CCA pour leur accueil généreux, qui permet à la Chapelle de poursuivre sa mission dans un cadre exceptionnel.

D'autres concerts seront également présentés à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, en partenariat avec l'Orchestre de l'Agora, ainsi qu'au Centre Sanaaq, dans le cadre de la série Midi musique, en collaboration avec le Conservatoire de musique de Montréal.

Une scène tremplin pour les talents d'ici

Fidèle à sa mission, la Chapelle musicale du Bon-Pasteur joue un rôle essentiel dans le développement de la relève musicale. Grâce à sa programmation gratuite, elle offre une vitrine précieuse aux jeunes musiciens et musiciennes en début de carrière, tout en accueillant des artistes de renommée internationale.

Parmi celles et ceux qui ont marqué son histoire : Yannick Nézet-Séguin, Charles Richard-Hamelin, Marie-Nicole Lemieux, Bruce Liu, Karina Gauvin, et bien d'autres.

« La Chapelle musicale du Bon-Pasteur incarne l'alliance entre patrimoine et création. Même hors les murs, elle demeure un lieu de rencontre et d'émotion, où la musique prend vie dans toute sa pluralité. Elle est un maillon essentiel de notre écosystème culturel, et un tremplin pour les artistes de demain », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Excellente saison à toutes et à tous!

Découvrez la programmation complète et réservez vos billets en ligne : montreal.ca/lieux/chapelle-musicale-du-bon-pasteur

Salle Paul-Desmarais, 1920, rue Baile, Centre Canadien d'Architecture, Montréal (Québec) H3H 2S6; Gratuit, Avec billet, Pour réserver, Frais de billetterie à 2$