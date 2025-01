Une saison hivernale animée pour le Restaurant de l'ITHQ et le bar Blanc bec!

RESTAURANT DE L'ITHQ

Événement gastronomique avec Jessica Rosval et Paula Cook Papini

Après avoir conquis l'Italie, Jessica Rosval, diplômée de l'ITHQ et cheffe du restaurant Al Gatto Verde, une propriété du chef Massimo Bottura, revient dans les cuisines de son alma mater le jeudi 20 février.

Dans le cadre de Montréal en Lumière et pour un soir seulement, la cheffe Rosval fera découvrir aux amoureux des bonnes choses, la cuisine qui lui a valu d'être désignée "Meilleur chef d'Italie" par le Guida dell'Espresso 2021. Elle sera accompagnée par la vigneronne québécoise Paula Cook Papini qui présentera les vins de son vignoble, Le Miccine, situé dans la région du Chianti, en Toscane.

De la Terre à la Table : les femmes à l'honneur

À l'occasion de l'édition 2025 du festival Montréal en Lumière qui souligne l'apport des femmes en gastronomie, l'ITHQ a choisi de valoriser les merveilleux produits de fermes et d'entreprises d'ici qui sont dirigées par des femmes.

Conçu par Karine Beauchamp, cheffe exécutive, Emmaëlle Guindon-Amyot, cheffe pâtissière, et Véronique Bénard-Jimenez, maître d'hôtel du Restaurant de l'ITHQ, ce menu spécial se veut un hommage à la force et à la sensibilité des femmes, de la terre à la table. À découvrir du vendredi 21 février au samedi 1er mars, en soirée. Les vins bios de la vigneronne québécoise Paula Cook Papini (vignoble Le Miccine, Italie) seront disponibles en accord et à la carte pour accompagner les plats.

Soirée vigneronne avec Matthieu Beauchemin et le Domaine du Nival

Animée par la présence de Matthieu Beauchemin, co-propriétaire du Domaine du Nival, cette soirée vigneronne promet un moment gourmand qui permettra aux néophytes et aux personnes passionnées d'en apprendre davantage sur des vins d'exception, en plus de découvrir l'approche et la philosophie unique de ce vignoble coup de cœur de la Montérégie.

Quatre vins du Domaine du Nival seront proposés en accord avec un menu 5 services concocté par la brigade du Restaurant de l'ITHQ, le lundi 24 février.

BAR BLANC BEC

Le Domaine du Nival à l'honneur

Jusqu'au 1er février, du jeudi au samedi de 15h à 20h, les visiteurs peuvent découvrir une sélection de vins biodynamiques et naturels, cultivés au Québec par le Domaine du Nival. Pour 21 $, il sera possible de savourer un verre de la cuvée Matières à Discussion, accompagné de trois cromesquis au fromage et d'une délicieuse purée d'herbes. Une occasion parfaite pour prendre l'apéritif, découvrir un vin local exceptionnel et passer un agréable moment dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Des mocktails coups de cœur pour le Défi 28 jours sans alcool

Dans le cadre du Défi 28 jours sans alcool, deux créations de mocktails imaginés par des étudiantes au programme Gestion d'un établissement de restauration sont à découvrir : La Cure d'Alicia Côté et le Omnikin Rouge de Perrine Meignant-Simplex. Disponibles au Restaurant de l'ITHQ et au bar Blanc bec tout au long du mois de février.

Apéritif à l'italienne

À l'occasion de Montréal en lumière, du 22 février au 1er mars, le bar Blanc bec propose aux festivaliers de passer prendre un apéro qui marie le meilleur du Québec et de l'Italie! Au menu, arancini au fromage Gré des champs et aux champignons Blanc de gris, merveilleusement accompagnés d'un verre de vin bio Chianti Classico du vignoble Le Miccine, de la vigneronne québécoise Paula Cook Papini.

Soirées quiz au Blanc bec

Une fois par mois cet hiver, le bar Blanc bec proposera des soirées quiz.

Thématique Disney

Le mardi 21 janvier, les connaissances des participant(e)s sur les contes de fées et les chansons inoubliables de Disney seront mises à l'épreuve.

Thématique Années 90

Le mardi 4 février, les joueur(euse)s pourront revivre l'époque des cassettes VHS, des vêtements fluos, des séries cultes comme Watatatow ou encore des succès musicaux allant de Roch Voisine aux Spice Girls.

Thématique Femmes québécoises

Le mardi 4 mars, les femmes québécoises seront à l'honneur lors de cette soirée aussi amusante qu'instructive!

