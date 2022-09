Une saison 2022-2023 riche en activités pour le Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec dévoile sa programmation 2022-2023. Venez découvrir et apprécier le talent de nos élèves et étudiant.e.s grâce aux concerts, productions et séries proposées par le Conservatoire.

Du côté des grands ensembles, on vous invite à prendre place à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec qui sera l'hôte de nos concerts d'orchestre. Les élèves se produiront le 3 octobre, sous la direction de Dmitri Zrajveski lors de la soirée Esprits romantiques, où vous pourrez voir à l'œuvre notre soliste, la talentueuse violoniste Laurianne Houde, élève de Catherine Dallaire. Le 28 novembre, des étudiants de niveau collégial et universitaire de tout le réseau des conservatoires se réuniront au Grand Théâtre de Québec sous la baguette de Dina Gilbert pour un concert exceptionnel intitulé Rêves d'hiver. Ce concert sera précédé de notre événement-bénéfice, en collaboration avec le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Le dernier concert de la série, Cuivres et feu, aura lieu le 20 mars et sera dirigé par Airat Ichmouratov. Ce sera alors non pas un, mais bien deux solistes qui vous montreront tout leur savoir-faire, la corniste Rose Deschênes, élève de Marjolaine Goulet, et le tromboniste Raphaël Léveillée, élève de Nicholas Mahon.

Place à l'Opéra! vous enchantera avec son programme double, Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart et Suor Angelica de Giacomo Puccini, dans une mise en scène de Bertrand Alain. Dans cette production qui se tiendra les 3 et 5 février à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, les élèves et étudiant.e.s. des classes de chant de Sonia Racine et Réal Toupin seront accompagnés de l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de Dmitri Zrajevski.

Les professeurs du Conservatoire et leurs invités offriront quatre concerts gratuits, avec un répertoire riche et varié, les 14 octobre, 2 décembre, et 22 février au Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi que le 21 avril à l'Église Chalmers-Wesley.

La série La Relève sera encore présente cette année avec Les lundis du Studio 29, Les midis-musique du Grand Théâtre de Québec et Les midis-récitals du Musée national des beaux-arts du Québec. En tout, pas loin de 40 récitals vous seront offerts gratuitement et mettront en vedette nos élèves des niveaux collégial et universitaire.

Découvrez les nombreuses autres activités offertes par le Conservatoire, dont une grande majorité est gratuite telles que : le concert hors-série Nuances d'automne (18 septembre), les concerts conjoints avec l'Orchestre symphonique de Québec (21-22 septembre et 5-6 avril), les journées de la culture (1er octobre), les ensembles en résidence (23 octobre), les rencontres avec les grands maîtres (octobre à mai), les classes en récital (octobre à mai), la journée de la clarinette (11 novembre), la journée portes ouvertes (13 novembre), Quand l'art dramatique et la musique se rencontrent (12-14 novembre et 9-13 mai), les concerts des ensembles à cordes et à vents (12 décembre et 6 mai), Contes et octaves (hiver 2023), la journée du tuba (24 février), le Printemps des finissants (février à avril), le festival de musique de chambre (29 et 30 avril), le concours de concerto (24 mai) et le palmarès (juin).

Pour tous les détails de la programmation, consultez le dépliant Programmation 2022-2023. Les mélomanes les plus assidus pourront également s'inscrire à notre infolettre La Mesure, via notre site internet, afin de recevoir chaque mois les détails et les ajouts des concerts et activités à venir.

Billetterie :

Les billets pour les trois concerts présentés au Grand Théâtre de Québec sont en vente dès maintenant à la billetterie du Grand Théâtre ou par téléphone au 418 643-8131. Quant au concert d'opéra, il sera en vente à compter du 1er décembre sur la billetterie du Conservatoire.

Carte privilège

Pour seulement 75 $, combinez les deux conservatoires de Québec en ayant accès à la majorité de nos concerts ainsi qu'à toutes les productions de théâtre interprétées par les étudiant.e.s du Conservatoire d'art dramatique de Québec.

Mise en vente le 21 septembre prochain. Certains concerts hors-séries ne sont pas applicables. Réservation obligatoire, quantité limitée.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Québec

Renseignements: Source : Sandrine Abbondioli, Responsable des communications, 418 643-2190, poste 221, [email protected]