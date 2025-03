LETHBRIDGE, AB, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger les Canadiens en veillant à ce que les personnes qui tentent de faire passer en contrebande des armes à feu illégales à la frontière soient tenues responsables.

Le 6 février 2025, Randy Keith Thompson, un citoyen américain, a plaidé coupable devant la Cour provinciale de Lethbridge pour avoir tenté de faire passer en contrebande au Canada une arme de poing Ruger LC 380 chargée. Il a été reconnu coupable des chefs d'accusation suivants :

Une arme de poing Ruger LC 380 chargée. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Article 159 de la Loi sur les douanes : contrebande;

: contrebande; Article 153(a) de la Loi sur les douanes : fausse déclaration ou déclaration trompeuse.

À la suite de sa condamnation, Thompson a reçu une amende de 8 000 $ et une ordonnance d'interdiction conditionnelle de posséder des armes à feu pendant 10 ans en plus de se voir condamné à la confiscation de l'arme à feu et des chargeurs saisis.

Le 8 septembre 2024, Thompson a tenté de pénétrer au Canada par le point d'entrée de Coutts, en Alberta. Après avoir déclaré correctement deux armes à feu sans restriction, Thompson a été interrogé par des agents et agentes des services frontaliers, et renvoyé pour une fouille secondaire du véhicule, au cours de laquelle il a admis avoir une arme de poing chargée non déclarée cachée dans le véhicule. Les agents et agentes de l'ASFC ont par la suite arrêté Thompson et l'ont accusé d'infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel.

Citation

« Je tiens à remercier l'Agence des services frontaliers du Canada pour son travail permettant de traduire en justice ceux qui enfreignent sciemment les lois canadiennes sur les armes à feu. En mettant fin à la contrebande d'armes à feu illégales et en demandant des comptes à ceux qui en sont responsables, nous assurons la sécurité des collectivités canadiennes. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Empêcher les armes à feu interdites d'entrer au Canada fait partie de l'engagement de l'ASFC à protéger nos collectivités. Cette condamnation démontre l'importance du travail effectué à nos frontières et les conséquences auxquelles s'exposent les contrebandiers. L'ASFC continuera de retirer les armes à feu illicites de nos rues et d'enquêter sur ceux qui enfreignent les lois du Canada. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région des Prairies

Quelques faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les renseignements sur le Plan pour la frontière sont disponibles ici : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca. En 2024, l'ASFC en Alberta a saisi environ 60 armes à feu et 820 armes prohibées. Consulter les dernières statistiques sur l'exécution de la loi en visitant le site Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

a saisi environ 60 armes à feu et 820 armes prohibées. Consulter les dernières statistiques sur l'exécution de la loi en visitant le site Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada. Les armes à feu et les appareils prohibés sont des marchandises à haut risque et les empêcher d'entrer au Canada est une priorité de l'ASFC en matière d'exécution de la loi.

Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

