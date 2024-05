Une révision complète des programmes et une reddition de comptes de la Financière agricole réclamées par André Fortin

QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins urgents des agriculteurs qui vivent une véritable crise, causée notamment par des pertes majeures, l'été dernier, André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, réclame une véritable révision en profondeur des programmes de la Financière agricole et un exercice de reddition de comptes de l'organisation.

Déplorant l'inaction du ministre de l'Agriculture, M. Fortin a tenté de lui faire reconnaître la gravité de la situation et l'urgence dans laquelle se retrouvent les producteurs québécois, lors d'une interpellation, vendredi, à l'Assemblée nationale. « Le ministre ne semble pas habité d'un sentiment d'urgence. Il y a pourtant des centaines d'agriculteurs qui risquent de fermer leur entreprise. », s'inquiète le député libéral de Pontiac.

Non seulement, les programmes de la Financière agricole ne sont plus adaptés à la nouvelle réalité, notamment à cause des changements climatiques, mais on ignore comment est utilisé l'argent dépensé et quels en sont les résultats. Une reddition de comptes revêt donc une importance capitale dans le contexte de la crise agricole actuelle, ce qui n'a d'ailleurs pas été fait depuis 2011, rappelle le porte-parole libéral.

« C'est une véritable crise. Imaginez les agriculteurs qui ont perdu 100% de leur récolte de 2023 et qui ne se voient offrir que 15% de compensation. Ça devient impossible pour eux de lancer la nouvelle saison tout en continuant de faire les investissements nécessaires à leur production. C'est simple, dans les conditions actuelles, la Financière agricole ne remplit pas son mandat. Malgré ça, le ministre ne semble pas intéressé à revoir les programmes et refuse même que l'on parle au Président de la Financière. C'est de l'aveuglement volontaire ou de la mauvaise foi? »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]