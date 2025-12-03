Une résidence du CALQ pour les personnes handicapées et sourdes verra le jour au Théâtre du Rideau Vert

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Théâtre du Rideau Vert sont heureux d'annoncer la mise sur pied d'une entente de partenariat de deux ans visant à offrir une résidence destinée exclusivement aux personnes handicapées et sourdes, qui se tiendra au Théâtre du Rideau Vert.

« Cette entente conclue entre le CALQ et le Théâtre du Rideau Vert incarne notre volonté commune de bâtir un milieu artistique plus inclusif, où chaque personne, peu importe ses capacités, peut participer pleinement à la vie culturelle. En soutenant la création d'une résidence adaptée aux artistes handicapés et sourds, nous affirmons notre engagement envers une culture accessible, vivante et représentative de toute la diversité du Québec », a déclaré la présidente-directrice générale du CALQ, Mme Véronique Fontaine.

« Nous sommes reconnaissants et enthousiastes de prendre part à ce nouveau programme de résidence de création destiné aux artistes en situation de handicap. Cette entente s'inscrit comme une étape importante dans notre programme d'Accessibilité universelle, qui ne cesse de se développer depuis son implantation, grâce à l'excellent travail de notre équipe engagée. En plus de contribuer positivement à la Communauté de Pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène, ce partenariat nous permettra de partager notre expertise théâtrale tout en la revisitant avec un regard plus inclusif », a ajouté la directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, Claudia Dupont.

Détails de la résidence

Le programme, pour lequel l'inscription sera lancée à l'hiver 2026, permettra annuellement à des artistes sourds ou malentendants, aveugles ou semi voyants, de la diversité capacitaire ou neurodivergents ainsi qu'aux collectifs intégrant des personnes vivant ces réalités, de réaliser un séjour de recherche et création de cinq mois (dont 120 heures de studio) au Théâtre du Rideau Vert, entre la mi-février et la mi-juillet 2027 et 2028.

Le programme s'adressera aux artistes œuvrant dans le domaine du théâtre (jeu, mise en scène, écriture ou création multidisciplinaire), ainsi qu'aux collectifs rassemblant ces artistes.

Le CALQ accordera une bourse de 30 000 $ à l'artiste ou au collectif sélectionné. Le Théâtre du Rideau Vert fournira quant à lui un cadre propice à la recherche, à l'expérimentation et à la création, et offrira un encadrement professionnel tout au long de la résidence. De plus, une aide financière complémentaire pourra être accordée, sur demande, pour couvrir une partie des frais supplémentaires liés au handicap (soutien technique, accompagnement, adaptation).

Rappelons qu'il s'agit de la première résidence entièrement réservée aux artistes handicapés et sourds à voir le jour dans le réseau des résidences du CALQ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action du CALQ à l'égard des personnes handicapées .

À propos du CALQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos du Théâtre du Rideau Vert

Le Théâtre du Rideau Vert a pour mission de fournir à la collectivité des représentations symboliques de l'existence humaine et d'enrichir son imaginaire par le biais du théâtre considéré comme art. Soucieux d'être au cœur des préoccupations sociales, ses programmations éclectiques sont composées de pièces à la dramaturgie forte dont les sujets sondent les profondeurs de l'âme humaine. Il est un théâtre accessible qui touche profondément les cœurs tout en faisant réfléchir.

La volonté de créer une dynamique entre artistes d'expérience et artistes émergents, entre création et répertoire, entre dramaturgie québécoise et internationale actuelle est au cœur de sa vision artistique.

