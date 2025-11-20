Le musicien Charles Labrèche reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Centre-du-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec au musicien Charles Labrèche. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et production au CALQ, à l'occasion de la 21e édition du GalArt, organisé par Culture Centre-du-Québec, à la Maison de la culture de l'Avenir.

Charles Labrèche remporte le prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec. Crédit : Anthony Fréchette. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Artiste aux multiples talents, Charles Labrèche transmet sa passion pour la musique folk traditionnelle à travers des compositions d'une grande qualité. Au-delà de ses morceaux accrocheurs, accessibles et bien ficelés, il propose une réflexion articulée sur la place de la musique dans le patrimoine québécois, notamment sur le lien intrinsèque entre la danse et la musique. Grâce à une approche à la fois créative et intègre, il apporte un nouveau souffle à l'héritage musical québécois, tout en affirmant une grande volonté de pérenniser cette culture vivante », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de Charles Labrèche

Originaire de Drummondville, Charles Labrèche est un auteur-compositeur-interprète passionné par la transmission orale et le patrimoine immatériel du Québec. Pianiste classique de formation, il découvre la musique traditionnelle québécoise au Village québécois d'antan de Drummondville. Il explore le violon, la guitare et la mandoline sous la guidance de musiciens expérimentés. Il se distingue comme musicien dans de nombreux projets de la scène trad au Québec.

Son projet Paruline, lancé aux Francouvertes en 2024, se distingue par une approche artistique singulière, mêlant folk, trad et musiques actuelles. Son premier album, À ceux qui veillent est paru en octobre 2025, et est présenté sur scène dans un spectacle immersif conçu avec Delphine Véronneau. À travers des chansons inspirées de légendes et de récits populaires, il propose une relecture poétique de la mémoire collective québécoise, portée par des textures électroacoustiques et des arrangements audacieux.

Au cours des dernières années, son engagement dans le milieu culturel régional s'est forgé notamment au sein de la Compagnie de danse Mackinaw, où il explore la culture québécoise sous ses dimensions musicales, chorégraphiques et communautaires. Charles Labrèche est également actif sur la scène trad, notamment au Village québécois d'antan et à travers les sessions musicales qu'il anime à Drummondville et Montréal.

Une capsule vidéo portant sur le récipiendaire sera bientôt disponible sur La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Les finalistes

Valérie Deschamps

Valérie Deschamps manie le conte et la réalisation de balado comme des outils de résistance féministe. Car, comme elle aime le rappeler : « Devant chaque grande femme, il y a un homme qui lui fait de l'ombre. ». Avec ses projets TeamMadame, elle redirige les projecteurs pour qu'on voie enfin celles qu'on avait effacées. Avec une bonne dose d'humour et de passion, cette professionnelle du matrimoine fait résonner les voix oubliées pour transformer l'imaginaire collectif, une TeamMadame à la fois.

Mathieu Fortin

Depuis de nombreuses années, Mathieu Fortin s'est donné comme mission de faire lire les ados qui n'aiment pas lire. Pour y parvenir, il mise sur deux approches complémentaires : créer des livres qui associent lecture et plaisir, et animer des ateliers d'écriture dans les écoles du Québec. Il n'hésite pas à déconstruire la forme classique du livre. Selon lui, quand la lecture est moins linéaire et se rapproche du jeu, les jeunes vivent une expérience qui va au-delà de la simple histoire qu'on leur raconte.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des actrices et acteurs culturels de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

