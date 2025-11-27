Milena Buziak reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais

GATINEAU, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Outaouais, est heureux de remettre le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais à l'artiste de théâtre Milena Buziak. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été décerné par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors du Gala Les Culturiades, organisé par Culture Outaouais, tenu au Cégep Héritage à Gatineau.

Milena Buziak remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Outaouais. Photo : Eva Urbanska (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Artiste rassembleuse et généreuse, Milena Buziak se distingue par une approche créative qui intègre la diversité au cœur de ses réalisations. Très investie auprès du jeune public, elle a récemment initié des projets porteurs qui contribuent à structurer le milieu artistique, tant dans sa région qu'à l'échelle du Québec. De spectacle en spectacle, elle se réinvente, explorant de nouvelles disciplines et des façons inédites de faire du théâtre, pour offrir des créations sensibles dont le rayonnement dépasse nos frontières », ont souligné les membres jury du CALQ.

À propos de Milena Buziak

Fondatrice et directrice de la compagnie Voyageurs Immobiles, la metteuse en scène d'origine polonaise Milena Buziak prend plaisir à convoquer à sa table de création des gens de tous horizons, cultures, identités. Elle explore des formes hybrides entremêlant théâtre, installation sonore et expérience participative, offrant au public des perspectives inédites sur des enjeux contemporains et créant de nouvelles dynamiques d'échanges et de coopération entre les artistes. Francophone par choix et par amour, elle défend le droit des minorités de préserver, célébrer et partager leur culture. Les récits de femmes, la question de l'héritage culturel ainsi que la rencontre avec l'Autre sont au cœur de sa pratique, tout comme les espaces de liberté et d'interprétation offerts au public.

Après plusieurs années de pratique à Montréal, elle s'établit à Gatineau en 2016, où elle collabore régulièrement avec les institutions théâtrales de la région d'Ottawa, tels que le Théâtre français du Centre National des Arts, le Théâtre de la Vieille 17 et le département de théâtre de l'Université d'Ottawa. En 2020, elle reçoit le prix John-Hirsch du Conseil des arts du Canada, remis à une metteuse ou un metteur en scène dont le travail préfigure des accomplissements majeurs sur le plan de l'excellence et de la vision artistique.

Une capsule vidéo portant sur le récipiendaire sera bientôt disponible sur FAB Télé-Québec.

Finalistes

Lauranne Faubert-Guay

Artiste transdisciplinaire établie à Montpellier, en Outaouais, Lauranne Faubert-Guay crée des œuvres chorégraphiques puissantes et sensibles. Artiste engagée, elle éclaire avec philosophie les enjeux de notre rapport au monde et notre besoin fondamental d'émancipation. Par une démarche à l'intersection du mouvement dansé et de la recherche sociologique, elle s'efforce à faire valoir l'art du mouvement comme un acte politique et comme un outil de redécouverte de notre vivacité.

Frédérique Drolet

Soprano à la voix cristalline et à l'ardente présence scénique, conceptrice et médiatrice, Frédérique Drolet réinvente l'art lyrique avec audace. Pour elle, le chant est un outil de connexion avec les autres, avec soi et avec la nature -- trois piliers au cœur de ses créations sensibles, interdisciplinaires et profondément humaines.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Outaouais

Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services d'accompagnement et de formation qui répondent aux besoins professionnels et organisationnels des acteurs culturels de l'Outaouais ainsi que de valoriser, représenter et promouvoir le secteur culturel de l'Outaouais.

FAB Télé-Québec

La Fabrique culturelle fait peau neuve et devient FAB, la marque de Télé-Québec qui célèbre les fabuleux humains, les histoires vraies et les territoires d'ici. Grâce à ses 10 bureaux régionaux, FAB crée des contenus authentiques et inspirants qui reflètent la richesse et la diversité du Québec. FAB Télé-Québec est sur Facebook, Instagram, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

