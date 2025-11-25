Le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec est remis à Ivanie Aubin-Malo

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de remettre le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec à Ivanie Aubin-Malo, pour son spectacle Wahsipekuk : Au-delà des montagnes. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Sara Thibault, chargée de programmes à la direction du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, lors de la cérémonie des Prix de la danse de Montréal, tenue à l'Hôtel William Gray.

« Avec Wahsipekuk : au-delà des montagnes, Ivanie Aubin-Malo livre une œuvre puissante et limpide, où se rencontrent spiritualité, culture et poésie. Dans un contexte marqué par les réflexions décoloniales, la pièce interroge l'intégrité culturelle et le retour aux valeurs matriarcales. Portée par des éclairages sublimes, une présence musicale émouvante et une participation du public fidèle aux traditions autochtones, l'œuvre tisse avec finesse un dialogue entre tradition et contemporanéité », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

L'œuvre primée : Wahsipekuk : Au-delà des montagnes

Performance captivante, portée sur scène par Ivanie Aubin-Malo et le violoniste Julian Rice (mi'kmaq et kanien'keha:ka), cette création entraîne les spectateurs dans un voyage fascinant au cœur des traditions orales, chantées et dansées des peuples wabanakiak. Wahsipekuk : Au-delà des montagnes est un saut dans l'espace invisible des rêves. Une tentative pour se reconnecter et perpétuer la transmission des savoirs. Ce projet, co-initié par Ivanie Aubin-Malo et Natasha Kanapé Fontaine en 2020, invite le public à une expérience où le passé et le présent se rencontrent dans une célébration vibrante.

Présenté en novembre 2024 à Tiotia:ke/Mooniyang/Montréal dans le cadre de la programmation officielle de l'Agora de la danse et du OFF-CINARS, Wahsipekuk : Au-delà des montagnes a suscité bien de l'intérêt auprès des spectateurs. Les échanges avec le public après la première ont été particulièrement riches, touchant autant les Autochtones venus de partout au Canada qu'un public plus large, confirmant la portée universelle de cette œuvre.

À propos de Ivanie Aubin-Malo

Chorégraphe, interprète et commissaire wolastoq et québécoise, Ivanie Aubin-Malo a reçu le Prix de la danse de Montréal dans la catégorie Révélation en 2023. En novembre 2024, elle présentait à l'Agora de la danse le spectacle interdisciplinaire Wahsipekuk : Au-delà des montagnes, un conte renouvelé qui invoque les géants Wabanakiyik. Depuis 2020, elle a fondé et coordonne la série d'événements du collectif MAQAHATINE, qui met en lien des artistes autochtones du mouvement afin de faciliter le partage de connaissances. Installée à L'Islet, dans le Wolastoqiyik, elle participe à un projet de centre culturel wolastoqey, Wolastoqiyik Atonikek, qui permet aux membres de se reconnecter à leur communauté par le biais d'événements artistiques et culturels. Grâce au programme EKOTE : Lumière sur les scènes autochtones, elle est actuellement en création avec sept interprètes de la confédération Wabanaki pour une tournée prévue en 2026.

Les Prix de la danse de Montréal

Créés en 2011 par la chorégraphe Marie Chouinard, les Prix de la danse de Montréal offrent l'occasion d'applaudir l'excellence des artistes en danse qui se sont produits sur les scènes québécoises, tout en réaffirmant le dynamisme de Montréal en tant que capitale de la danse et son rayonnement à l'échelle internationale.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger

En décernant ce prix, le CALQ souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

