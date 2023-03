Une réponse à la pénurie de personnel enseignant : un DESS de 30 crédits

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Dans un contexte où, plus que jamais, la pénurie de personnel enseignant représente un enjeu de taille au Québec, l'Université TÉLUQ annonce qu'elle offrira, dès l'automne 2023, un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en éducation préscolaire et en enseignement primaire.

Ce nouveau programme vise à répondre à la demande du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui sollicitait le milieu universitaire fin janvier pour la création d'une formation de deuxième cycle de 30 crédits, afin d'accélérer la mise à niveau des enseignantes et enseignants non légalement qualifiés (NLQ).

Offert entièrement à distance, à temps partiel et de manière asynchrone, ce DESS sera réservé au personnel enseignant des niveaux préscolaire et primaire en exercice détenant un baccalauréat, mais non légalement qualifié. Dans le cadre d'une entente de partenariat avec l'Université TÉLUQ et chacun des centres de services scolaires (CSS) voulant participer au projet, les candidates et candidats seront présélectionnés par leur CSS. Un accompagnement personnalisé sera assuré directement dans leur milieu par des personnes-ressources formées à cet effet, afin de soutenir le réinvestissement des contenus des cours en salle de classe. Cette façon de faire respecte les principes d'efficacité du développement professionnel du personnel enseignant.

En lien avec les annonces publiques précédentes, le ministère de l'Éducation analyse les options pour que cette formation mène éventuellement à l'obtention d'un brevet d'enseignement.

Ce programme et ses modalités de mise en œuvre s'appuient sur des stratégies d'enseignement efficaces reconnues par la recherche et reposant sur une expérience éprouvée : un DESS presque identique à celui maintenant offert a été déployé depuis l'automne 2019 auprès d'une centaine d'enseignantes et d'enseignants NLQ au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Ce CSS est le partenaire initial de ce projet et appuie l'Université TÉLUQ pour étendre l'offre de ce programme à tous les CSS du Québec intéressés.

« En janvier 2023, le ministre de l'Éducation indiquait son intention de donner accès plus rapidement aux titulaires d'un baccalauréat au brevet d'enseignement. Forte de son modèle unique basé sur la flexibilité, l'Université TÉLUQ lève la main afin de répondre à ce besoin crucial de main-d'œuvre en offrant un DESS de grande qualité qui a déjà fait ses preuves auprès du CSS Marguerite-Bourgeoys », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

