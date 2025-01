Lancement de la Chaire de recherche du Canada sur l'intelligence artificielle pour la prévention du suicide à l'Université TÉLUQ

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'Université TÉLUQ annonce la création de la Chaire de recherche du Canada sur l'intelligence artificielle pour la prévention du suicide. Sous la direction de son titulaire Wassim Bouachir, professeur d'informatique au Département Science et Technologie, cette chaire combine l'intelligence artificielle et la psychologie pour prévenir les comportements suicidaires en développant des solutions pratiques et immédiates.

Axes de recherche

Les travaux de la Chaire s'articulent autour de trois axes principaux :

Wassim Bouachir, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’intelligence artificielle pour la prévention du suicide. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Vidéosurveillance intelligente : Développement de systèmes permettant de détecter des comportements suicidaires à partir de vidéos, grâce à la reconnaissance d'activités anormales.



Analyse automatisée des interventions : Création de modèles d'IA capables d'identifier les signes précurseurs du suicide et d'aider les intervenants sur les lignes d'urgence.



Fusion de données multimodales : Utilisation des données visuelles, sonores et textuelles provenant des réseaux sociaux pour repérer les signaux d'alerte et orienter les personnes vulnérables vers des ressources d'aide.

« La création de cette chaire marque un tournant majeur dans l'utilisation des nouvelles technologies pour répondre à un problème de société crucial. En alliant la technologie de pointe à la compréhension humaine, nous offrirons de nouvelles perspectives pour sauver des vies et prévenir le suicide », assure le professeur Bouachir.

De son côté, le directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE), Brian Mishara, déclare que « cette chaire est unique par sa collaboration entre informaticiens, chercheurs expérimentés en suicidologie et utilisateurs. Elle a le potentiel de créer de nouveaux outils d'IA pour améliorer l'évaluation du risque suicidaire, informer les interventions cliniques, faire progresser notre compréhension du suicide et aider à le prévenir ».

Un impact durable sur la prévention du suicide

Les technologies développées par la Chaire auront un impact direct sur la manière dont les intervenants évaluent le risque suicidaire et mettent en place des actions préventives. Grâce à l'analyse en temps réel des données provenant de différentes sources, telles que les réseaux sociaux et les lignes d'urgence, ces innovations permettront une intervention plus rapide et plus ciblée, offrant un soutien accru aux individus en détresse.

Un programme de formation de pointe

La Chaire offrira un programme de formation en recherche innovant aux étudiants, étudiantes, chercheuses et chercheurs, les préparant à développer des solutions concrètes pour la santé mentale, tout en contribuant à l'avancement des connaissances en intelligence artificielle.

« En mettant l'intelligence artificielle au service de cette cause essentielle qu'est la prévention du suicide, l'Université TÉLUQ réaffirme son engagement à apporter des solutions scientifiques concrètes à des défis sociétaux majeurs. Nous sommes donc particulièrement fiers de démontrer que l'IA peut être un outil puissant au service de la population et de ceux et celles qui en prennent soin », affirme la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme.

Des partenariats stratégiques

Cette chaire bénéficie du soutien de nombreux partenaires de premier plan tels que le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide (CRISE) de l'Université du Québec à Montréal, la Société de transport de Montréal (STM), le Laboratoire LITIV de Polytechnique Montréal et l'Institut d'IA appliquée de l'Université Concordia.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

