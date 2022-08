Une rentrée scolaire bien préparée

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche du retour en classe pour 1,3 million d'élèves, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, est convaincu que tous les efforts collectifs qui ont été déployés pour la rentrée permettront d'en assurer le succès. Les campagnes de recrutement et les importants investissements ont permis d'attirer le personnel nécessaire dans chaque école et d'apporter un soutien supplémentaire aux élèves vulnérables, à la fois sur le plan pédagogique et sur celui de la santé mentale. Cette rentrée sans masque s'effectue dans des locaux plus sécuritaires, les centres de services scolaires ayant profité de la période estivale pour compléter une série de travaux dans le but d'assurer une bonne qualité de l'air dans l'ensemble des écoles du Québec. Quatorze millions d'autotests seront également distribués aux familles par l'intermédiaire du réseau scolaire afin de prévenir les éclosions.

Du personnel compétent dans toutes les classes

Le gouvernement a multiplié les démarches pour faire face au défi de la pénurie de main-d'œuvre, qui frappe aussi le réseau de l'éducation. Une excellente nouvelle : depuis juin dernier, plus de 6 000 candidatures ont été reçues dans le cadre de la vaste campagne de recrutement Répondez présent. Celle-ci s'ajoute au travail colossal réalisé par les centres de services scolaires (CSS) pour recruter du personnel. Le gouvernement suit la situation de près pour s'assurer d'avoir du personnel compétent dans chacune des classes du Québec.

Du renfort pour les élèves vulnérables

Encore cette année, en 2022-2023, les élèves pourront bénéficier d'un soutien pédagogique supplémentaire grâce à un investissement de plus de 73 millions de dollars dans le programme national de tutorat. L'engouement pour ce programme se confirme : plus de 169 000 élèves en ont bénéficié en 2021-2022. Pour aider nos jeunes en difficulté, le gouvernement a également mis en œuvre plusieurs mesures, telles que le développement d'un partenariat avec Alloprof, le recrutement continu de professionnels, l'ajout de centaines de classes spéciales, le déploiement des maternelles 4 ans pour agir tôt et un allégement bureaucratique pour libérer des milliers d'heures chez les professionnels. Ce sont des changements importants, qui porteront leurs fruits à court comme à long terme.

Une attention plus particulière portée à la santé mentale

En plus de la réussite éducative, une attention particulière sera portée au bien-être et à la santé mentale des élèves. Rappelons que le ministre Roberge a déjà annoncé la Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école, assortie d'un investissement de 110 millions de dollars pour venir en aide aux jeunes, dont 19 millions sont consacrés à leur santé mentale et à leur bien-être. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, a aussi présenté un plan d'action en matière de santé mentale, qui prévoit plus de 1 milliard de dollars d'ici 2026, dont 100 millions consacrés aux jeunes et à leur famille.

Une rentrée sans masque

Au chapitre des mesures sanitaires, la rentrée scolaire sera similaire à la fin de la dernière année scolaire. Par conséquent, le port du masque d'intervention ne sera pas obligatoire et les activités sportives, parascolaires et interécoles pourront avoir lieu. De plus, 14 millions d'autotests seront distribués. Finalement, le Ministère dispose d'une réserve de masques advenant une recommandation des autorités de santé publique sur le retour du port du masque si la situation sanitaire changeait.

Des milieux sécuritaires

La totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires ont profité de la période estivale pour réaliser des travaux afin d'améliorer la qualité de l'air dans leurs établissements, par exemple en installant des échangeurs d'air, en réparant et mettant au point des systèmes de ventilation, en remplaçant et ajoutant des fenêtres ouvrantes ou en installant des vasistas et des extracteurs d'air et des filtres plus performants. Au terme de la saison estivale, le réseau a notamment installé plus de 1 400 échangeurs d'air dans les classes où les moyennes de concentrations de CO 2 dépassaient la cible gouvernementale de 1 000 ppm. Le gouvernement dispose toujours d'appareils prêts à être livrés aux organismes scolaires, en cas de besoin. Un demi-milliard de dollars aura été investi dans la ventilation entre juillet 2020 et décembre 2022, dont 225 millions seulement cette année.

Tout au long de la dernière année, le ministère de l'Éducation a travaillé en collaboration avec le réseau et fait des suivis auprès des organismes scolaires, notamment lorsque des locaux affichaient des moyennes de concentrations de CO 2 de plus de 1 000 ppm. À ce titre, plus de 95 % des classes étaient sous la barre des 1 000 ppm à la fin de l'année scolaire 2021-2022 et la totalité des classes étaient sous la barre des 1 500 ppm. Avec les travaux faits cet été, la situation sera encore meilleure cet automne. De plus, 90 000 lecteurs de qualité de l'air ont été installés, ce qui fait en sorte que tous les locaux d'apprentissage du Québec en sont maintenant munis. Le personnel scolaire peut donc intervenir plus rapidement. Le réseau contrôle plus que jamais la qualité de l'air dans ses établissements.

Un transport scolaire pour tous les élèves

Concernant le transport scolaire, rappelons que de nombreux gestes ont été posés, notamment l'investissement d'un montant annuel de 30 millions de dollars pour des primes visant l'attraction et la rétention des chauffeurs d'autobus et de berlines. Les mesures financières supplémentaires consenties par le gouvernement représentent une hausse de 30,5 % des allocations en transport scolaire, soit plus de 200 millions de dollars depuis 2017. Le gouvernement a nommé un négociateur en chef au dossier, soit Me Claude Sauvageau. Celui-ci a convoqué les représentants des transporteurs pour un sprint de négociation durant lequel toutes les parties devront se pencher sur une solution pour les élèves du Québec.

Citations :

« Plus que jamais en ce début d'année scolaire, le personnel scolaire est prêt pour accueillir ses élèves, jeunes et adultes : tout a été mis en œuvre au cours des derniers mois afin de les soutenir dans leur mission éducative. Notre gouvernement a à cœur l'éducation de tous les jeunes, leur bien-être de même que leur sécurité et celle du personnel. Je le réitère : accroître la réussite éducative des élèves, freiner la pénurie de main-d'œuvre et nous assurer de la qualité de l'air dans les écoles sont tous des dossiers prioritaires auxquels nous nous affairons quotidiennement. Le réseau a su relever les défis de la pandémie et je suis convaincu que ce retour en classe bien préparé sera accueillant et sécuritaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Bouger, est, pour bien des élèves, un élément clé en matière de motivation scolaire et de réussite éducative. Je suis certaine que de nombreux jeunes ainsi que leurs parents sont très heureux que la situation sanitaire permette un retour en classe sous le signe de l'activité physique. Les investissements faits au cours des derniers mois dans les programmes particuliers, tels que les programmes Sports-études, permettront d'ailleurs à plus de jeunes de prendre part à cette rentrée sportive. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La situation de la ventilation dans les écoles est suivie de près par les équipes du Ministère. De nombreux travaux ont été effectués pour favoriser une meilleure ventilation. En collaboration avec le réseau, les experts en ventilation et les autorités de santé publique, nous agissons de façon rigoureuse pour le bien des élèves et de tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de l'éducation. »

Caroline Imbeau, sous-ministre adjointe à la gouvernance des infrastructures du ministère de l'Éducation

« L'installation de lecteurs de qualité de l'air et de confort est une bonne stratégie dans le contexte scolaire afin de contrôler adéquatement la ventilation et la température dans les classes et d'agir de manière préventive dans les milieux ventilés naturellement. Ces appareils permettent également de détecter de mauvais fonctionnements de la ventilation dans les milieux ventilés mécaniquement et d'agir en conséquence. L'expérience acquise l'année dernière permettra certainement aux organismes scolaires d'améliorer le protocole d'intervention mis en place l'an dernier et de le perfectionner. »

Ali Bahloul, chercheur spécialisé en ventilation industrielle, en qualité de l'air intérieur et en protection respiratoire à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST)

Faits saillants :

Le gouvernement investit plus de 269 millions de dollars sur une période de cinq ans ainsi qu'un montant de près de 140 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026, pour appuyer le personnel scolaire.

Depuis juin dernier, plus de 6 000 candidatures ont été reçues dans le cadre de la vaste campagne de recrutement Répondez présent.

Plus de 500 millions de dollars ont été investis depuis juillet 2020 pour assurer une bonne qualité de l'air dans les écoles du Québec. Les organismes scolaires prévoient investir à ce chapitre près de 226 millions de dollars en 2022.

14 millions d'autotests seront distribués dans le réseau afin de prévenir les éclosions et de suivre l'évolution du nombre de cas.

19 millions de dollars ont été investis exclusivement pour la santé mentale et le bien-être des élèves dans le cadre de la Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école.

