MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) présente une programmation automnale aussi savoureuse que colorée au Restaurant de l'ITHQ et au bar Blanc bec. Entre collaborations gourmandes, expériences brassicoles ou œnologiques et découvertes humoristiques, l'automne s'annonce riche en expériences pour les amateurs de gastronomie, de culture et de convivialité.

RESTAURANT DE L'ITHQ

Une rentrée automnale vibrante au Restaurant de l'ITHQ et au bar Blanc bec! (crédit photo: Daph & Nico) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Vitrines gourmandes | Fermes en Ville

Les 5 et 6 septembre , le Restaurant de l'ITHQ participe aux Vitrines gourmandes, une initiative de La Table Ronde, le Collectif de la gastronomie québécoise. Dans le cadre de cette semaine Fermes en Ville, la cheffe exécutive Karine Beauchamp et son équipe mettront de l'avant des ingrédients cultivés à Montréal dans un menu dégustation conçu spécialement pour l'occasion. Une belle façon de souligner la variété et l'ingéniosité des producteurs urbains.

25e anniversaire du vignoble Les Pervenches

Le jeudi 18 septembre , place à une soirée unique autour des vins d'un vignoble phare du Québec situé dans les Cantons-de-l'Est et reconnu pour sa démarche pionnière en biodynamie. Un menu 5 services (125 $) sera proposé, avec accords mets et vins (+65 $), en présence des vignerons Véronique Hupin et Michael Marler. Une occasion exceptionnelle de rencontrer les talentueux artisans derrière Les Pervenches, couronné Vigneron ou Producteur de boissons de l'année 2025 aux Lauriers de la gastronomie québécoise.

Célébration de la gastronomie mexicaine

Les 19 et 20 septembre pour le service du soir, le Restaurant de l'THQ propose une expérience sensorielle où le Sud vibrant rencontrera le Nord sauvage grâce à un menu dégustation en cinq services, élaboré par son sous-chef, Manuel Jaramillo (94 $, accords +60 $), lui-même originaire du Mexique. Un mariage inédit entre la chaleur des épices mexicaines et la richesse des produits du terroir québécois.

MTL à table

Du 30 octobre au 8 novembre , la brigade de finissants et finissantes en Cuisine et gastronomie, dirigée par chef Riccardo Bertolino, proposera un menu spécialement conçu pour l'événement gourmand de l'automne montréalais

Soirée à l'école de sorcellerie

Le samedi 25 octobre , le Restaurant de l'ITHQ se transformera en Grande Salle de Poudlard, la principale pièce commune de la plus célèbre école de sorcellerie au monde. Juste à temps pour l'Halloween, ce sera l'occasion de déguster un menu aussi magique que succulent!

BAR BLANC BEC

Nouveaux horaires

Dès le mardi 23 septembre , le Blanc bec sera ouvert du mardi au samedi, offrant encore plus d'occasions de profiter de son atmosphère conviviale et de sa carte d'exception, regorgeant de produits d'ici!

Nos diplômé(e)s à l'honneur! | Brasserie Dunham

Tout le mois de septembre , le bar Blanc bec mettra en vedette la bière Cyclope (IPA classique) de la Brasserie Dunham à prix réduit (8 $). Une belle manière de souligner le parcours de Simon Gaudreault-Rouleau, diplômé en sommellerie à l'ITHQ, responsable du développement de la soif à la Brasserie Dunham et partenaire de longue date.

Soirées humour

Le 10 septembre, dès 19 h 30, six humoristes de la relève et deux animateurs prendront d'assaut le bar Blanc bec pour une nouvelle édition festive (10 $) des Soirées d'humour. Les rires fuseront au contact de l'humour de : Isabelle Gaumont, Francis Legendre, Guillaume Pelletier, Jacob Trépanier, Jean-Michel Elie, Mélodie Bujold-Henri et des animateurs Tristan Dugan et Purushotham Pondi, récent diplômé de l'ITHQ. Deux autres rendez-vous sont au programme du Blanc bec pour se dérider auprès de jeunes humoristes les 14 octobre et 12 novembre prochain.

Tendances à découvrir | Ateliers SAQ par ITHQ

Du 17 septembre au 10 décembre , les Ateliers SAQ par ITHQ qui célèbrent leurs 10 ans cet automne, tiendra au Blanc bec neuf soirées de la série Tendances à découvrir sur les thématiques suivantes : Blancs désaltérants, La route du sud, Rouges de soifs, Terroirs volcaniques, L'art de l'apéro.

Soirées quiz

Une fois par mois cet automne, le bar poursuivra la tradition et proposera des soirées quiz selon différentes thématiques :

23 septembre : Quiz qu'on produit au Québec? , à l'occasion de la semaine « Les institutions mangent local », organisée par aliments du Québec.

: , à l'occasion de la semaine « Les institutions mangent local », organisée par aliments du Québec. 28 octobre : Quiz des sorciers , spécial Halloween.

: , spécial Halloween. 18 novembre : Quiz à table , sur la gastronomie.

: , sur la gastronomie. 9 décembre : Quiz films de Noël , pour terminer l'année dans la bonne humeur.

Nos diplômé(e)s à l'honneur! | Les Cochons tout ronds et Wino Import

En octobre et en novembre , c'est l'entreprise de notre diplômée en cuisine Laurence Frenette que le Blanc bec mettra en valeur, alors que le plateau de charcuteries Les Cochons tout ronds sera en promotion (12 $).

En décembre , le bar fera honneur à Martin Landry, diplômé en sommellerie à l'ITHQ, et offrira en partenariat avec son agence de vin Wino Imports, un excellent Pet Nat à petit prix.

Restaurant de l'ITHQ et Bar Blanc bec

3535, rue Saint-Denis, Montréal (QC) H2X 3P1

À deux pas du métro Sherbrooke

Instagram : @restaurant_ithq et @barblancbec

Crédit photo : Daph & Nico

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

