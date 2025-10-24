L'ITHQ contribue activement à la progression de l'achat local dans les institutions publiques du Québec

5e Forum sur l'alimentation locale et durable

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier de s'associer au Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques, présenté hier par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et propulsé par les Tables de concertation bioalimentaires de sept régions du Québec. La 5e édition du Forum, qui vise à rapprocher les entreprises bioalimentaires et les institutions publiques dans le but de favoriser des partenariats, a connu un franc succès. L'événement a attiré plus de 530 personnes provenant des quatre coins du Québec, ayant participé en ligne ou en présentiel. Un engouement qui témoigne d'un réel mouvement des services alimentaires dans le milieu institutionnel public, résultant en une intégration accrue d'aliments issus des entreprises bioalimentaires d'ici.

De gauche à droite : Isabelle Marquis, animatrice, Nicholas Jobidon, ENAP, et Sandra Paquette, ITHQ (Crédit : ITHQ) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Le programme du Forum mettait l'accent sur les bonnes pratiques d'approvisionnement local ainsi que sur les façons d'accéder au marché institutionnel public. Il permettait également de donner en exemple des maillages réussis entre entreprises et institutions publiques.

Le bilan du déploiement de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), présenté lors de l'événement, révèle un engagement remarquable de la part des institutions publiques du Québec : 93 % d'entre elles, issues des réseaux de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de même que de la santé et des services sociaux ont pris des mesures concrètes pour accroître leurs approvisionnements en aliments locaux.

L'ITHQ est heureux de contribuer activement à cette transformation grâce à son Service d'accompagnement en approvisionnement local, gratuit et offert sur mesure aux institutions publiques visées. L'équipe-conseil du Centre d'expertise de l'ITHQ joue un rôle-clé dans cette mobilisation : soutien dans l'identification et le maintien de cibles d'achat local, quantification de l'achat d'aliments québécois, création de recettes mettant en valeur les produits d'ici, conception et diffusion de formations visant à outiller les équipes sur le terrain avec des solutions adaptées à leurs réalités.

Ce fut également l'occasion d'inviter les institutions publiques participantes à soumettre leur candidature au nouveau Prix « Initiative institutionnelle » propulsé par l'ITHQ dans le cadre des Grands Prix DUX 2026 , qui vise à valoriser une initiative institutionnelle innovante, structurante et transférable pour une alimentation plus saine, locale et durable.

Faits saillants

La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois : pour une alimentation locale dans les institutions publiques vise à augmenter la part des aliments de chez nous achetés par nos institutions publiques québécoises.

Sept régions ont organisé des activités complémentaires en présentiel (Estrie, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Laval, Mauricie, Montérégie et Montréal).

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Source : Virginie Mesguich, Responsable communications et marketing, Centre d'expertise, ITHQ, [email protected]