Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, reçoit un doctorat honoris causa de l'Université du Québec en Outaouais

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) tient à féliciter chaleureusement sa directrice générale, l'honorable Liza Frulla, à qui l'Université du Québec en Outaouais (UQO) a décerné un doctorat honoris causa lors de sa cérémonie de collation des grades 2025, qui s'est tenue au Palais des Congrès de Gatineau le 22 novembre dernier.

De gauche à droite : M. Alexandre Cloutier, président de l’Université du Québec, L’honorable Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ, Mme Louise Beaudoin et Mme Murielle Laberge, rectrice de l’Université du Québec en Outaouais. (crédit : Marie-André Blais – UQO) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Cette distinction souligne le parcours exceptionnel d'une femme dont la carrière est marquée par une vision rassembleuse et un engagement constant envers la culture, la langue et la vitalité du Québec. Ce doctorat honoris causa lui a été remis aux côtés de sa grande amie, madame Louise Beaudoin, une autre figure emblématique de la vie publique québécoise.

« Recevoir ce doctorat honoris causa d'une université qui incarne le savoir et la transmission me touche profondément. C'est un hommage que je partage avec tous ceux et celles qui croient à la force du dialogue, à la curiosité et à la construction d'un Québec ouvert, créatif et tourné vers l'avenir. À l'ITHQ, comme ici à l'Université du Québec en Outaouais, j'ai le privilège de côtoyer chaque jour une relève passionnée et talentueuse -- et c'est en la voyant à l'œuvre que je sais que le Québec de demain est entre de bonnes mains. »

- Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Un parcours impressionnant

Après une carrière en journalisme sportif, en marketing et dans le milieu radiophonique, Liza Frulla fait son entrée en politique, où elle occupe d'abord les fonctions de ministre de la Culture et des Communications du Québec, puis celles de ministre du Patrimoine canadien. Elle joue un rôle déterminant dans l'élaboration de la première politique culturelle du Québec, qui mènera à la création du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi qu'à celle de la Société de développement des industries culturelles (SODEC). À l'échelle nationale, elle contribue également à faire du Canada le premier signataire de la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.

Depuis 2015, Liza Frulla dirige l'ITHQ et y insuffle une vision ambitieuse, ouverte et inscrite dans une dynamique résolument axée sur l'innovation. Sous son leadership, l'éducation et la recherche deviennent des leviers essentiels pour soutenir le développement pérenne des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

L'UQO, qui lui a décerné ce doctorat honoris causa en même temps qu'à Louise Beaudoin, a résumé avec justesse la portée de leur influence : « Leur héritage est celui de bâtisseuses et d'ambassadrices passionnées, dont l'œuvre et l'exemple continueront d'inspirer, bien au-delà de leur génération. » Une reconnaissance qui résonne pleinement avec l'impact de l'engagement de Mme Frulla au sein de l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

