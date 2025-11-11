L'ITHQ décerne un diplôme honoris causa à Josée di Stasio

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) tenait hier sa Cérémonie de remise des diplômes au Palais des congrès de Montréal. En plus de célébrer ses plus récent(e)s diplômé(e)s, la grande école hôtelière a rendu hommage à Josée di Stasio en lui décernant un honoris causa, soulignant ainsi sa contribution exceptionnelle au patrimoine gastronomique québécois.

De gauche à droite: Stéphanie Lepage, vice-présidente du conseil d’administration de l’ITHQ, Josée di Stasio, récipiendaire d’un diplôme honoris causa et Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ (Crédit photo : Sophie Doyon) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

La cuisine et le partage érigé en culture

Née d'un père italien et d'une mère québécoise, Josée di Stasio a grandi dans un environnement où l'on célébrait le métissage des cultures et la richesse de leur rencontre. Curieuse, éclectique et inspirée, elle a su marier sa passion pour la cuisine, le stylisme et la photographie pour créer un univers créatif et une signature aussi unique qu'emblématique.

Dès 2002, son émission À la di Stasio a révolutionné la télévision culinaire, tant par la qualité de son contenu que par son approche esthétique sans précédent. Avec sa soif de connaissances, sa manière de rendre la cuisine accessible, son appétit pour l'autre et pour la diversité des goûts, elle a conquis le cœur des Québécois comme celui des Français. En témoignent les nombreux prix Gémeaux récoltés au fil des ans.

Autrice de sept livres de recettes devenus de véritables phénomènes d'édition -- son tout premier demeure le livre de cuisine le plus vendu au Québec avec plus de 250 000 exemplaires -- elle s'est aussi distinguée à l'international, remportant notamment cinq Prix Gourmand World Cookbook.

Mais au-delà des prix et distinctions, c'est la mission qu'elle s'est donnée qui résonne avec celle de l'ITHQ : célébrer la richesse de notre culture culinaire, assurer la transmission du savoir-faire et faire rayonner le travail de nos artisans et producteurs d'ici.

L'ITHQ est fier de compter Josée di Stasio, qui a profondément transformé le rapport des Québécois et des Québécoises à leur gastronomie, parmi ses récipiendaires d'un diplôme honoris causa.

Les diplômes honoris causa de l'ITHQ

Chaque année, l'ITHQ remet des diplômes honoris causa à des personnalités issues de divers secteurs, qui jouent un rôle clé dans l'évolution de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ces personnes sont des modèles de leadership, de créativité et d'excellence, des valeurs que l'ITHQ s'applique chaque jour à transmettre à ses étudiants et étudiantes.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

