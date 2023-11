Une rencontre en images avec une communauté du Nunavik à la salle de diffusion de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Dès le 6 décembre, la salle de diffusion de Parc-Extension, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP), présentera La porte sera débarrée de l'artiste-documentariste et résidente de VSP, Anna Lupien. Une exposition où le cinéma et les arts visuels se rencontrent.

Affiche de l'exposition La porte sera débarrée (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Cette exposition présente un film et des images photographiques inspirées des retrouvailles de l'artiste avec des habitant(e)s d'Ivujivik (Nunavik) connu(e)s vingt-cinq ans plus tôt. L'exposition propose un espace de réflexion sur la rencontre entre le Nord et le Sud qui se déploie à la fois dans les relations interpersonnelles et dans les rapports entre les peuples.

« J'espère que vous serez nombreux à profiter de cette nouvelle et riche exposition multidisciplinaire qui explore les notions de territoire et de famille. C'est l'occasion de plonger au cœur d'une autre culture et d'en apprendre davantage sur le peuple inuit », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Au fil de l'exposition, les photographies s'agencent en séquences et composent une narration qui fraye avec le langage cinématographique. L'enchaînement des images évoque les fortes interrelations entre les lieux et les gens et nous laisse imaginer le temps qui se déroule entre les arrêts sur image. Les récits se juxtaposent aux images du territoire pour évoquer les bouleversements majeurs des dernières décennies. Délicates hybridations formelles, images fixes et images en mouvement se contaminent avec un vocabulaire partagé, ici par des silences entiers, là par une parole nécessaire.

À propos de l'artiste

Anna Lupien se dédie tour à tour à la réalisation, à la recherche, à l'écriture et au travail de l'image; sa pratique chevauche le cinéma, les arts visuels et les sciences sociales. La rencontre et la relation sont à la fois les thèmes centraux et les moteurs de ses créations. Son travail a été publié aux éditions du Remue-ménage, chez Possibles Éditions et aux éditions Somme toute. L'artiste a signé plusieurs courts et moyens métrages présentés en ligne, en salle et dans différents espaces d'exposition.

La porte sera débarrée se tiendra jusqu'au 28 janvier 2024, à la salle de diffusion de Parc-Extension. Le vernissage aura lieu le mercredi 6 décembre, à 17 h 30, en compagnie de l'artiste. Une visite accompagnée de l'artiste Anna Lupien est prévue le samedi 20 janvier, à 13 h 30 (laissez-passer requis).

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

