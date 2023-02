Une relâche scolaire en plein cœur de la nature

QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Envie de sortir des sentiers battus et de faire quelque chose de différent en plein air ? La Sépaq propose un éventail de possibilités amusantes pendant toute la saison froide, incluant la relâche scolaire. Aux quatre coins du Québec, les équipes de la Sépaq vous accueilleront afin de vous faire découvrir des activités encore méconnues de plusieurs, dont la trottinette des neiges, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), la randonnée aux flambeaux, le géocaching, et bien plus. Au menu : joues rouges et plaisir garantis.

Sentiers de vélos à pneus surdimensionnés (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Plusieurs activités sont offertes dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques pour la relâche, dont la pêche blanche. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Une famille s'amuse avec les trottinettes des neiges. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Raquettes, feu de camp et guimauves! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

De plus, cet hiver, des journées d'accès gratuit aux parcs nationaux vous sont offertes, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Quelques journées se tiendront d'ailleurs durant les semaines de relâche :

Mardi, 28 février 2023

Mercredi, 1er mars 2023

Mercredi, 8 mars 2023

Jeudi, 9 mars 2023

Réservez votre place en ligne jusqu'à 30 jours à l'avance afin de vous assurer d'un accès dans votre parc national de choix. Par ailleurs, la réservation de certaines activités et la location d'équipement sont obligatoires pour certains établissements.

La meilleure façon de connaître la programmation spécifique de son parc national préféré pour la relâche est de se rendre au www.sepaq.com/relache/.

Défi Grand Chelem

Du 16 janvier au 16 mars 2023, réalisez un Grand Chelem d'hiver en pratiquant quatre activités hivernales différentes et courez la chance de remporter l'ultime escapade en nature : un séjour entre amis ou en famille au Gîte du Mont-Albert, au cœur des Chic-Chocs, pour 4 personnes ou l'une des 25 paires de cartes annuelle Parcs nationaux du Québec.

Gratuit pour les 17 ans et moins

N'oublions pas que l'accès aux parcs nationaux, à de nombreuses activités ainsi qu'à la location de plusieurs équipements sont gratuits en tout temps pour les enfants de 17 ans et moins.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Olivia Jacques, Conseillère aux relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]