UNE RECHERCHE DE EXPERISENS SUR L'INTÉGRATION DES ROBOTS DANS L'HÔTELLERIE OBTIENT UNE SUBVENTION DU MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer que ExperiSens, son centre collégial de transfert de technologie (CCTT), a obtenu un financement de 105 997 $ du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) dans le cadre du Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART) en innovation sociale. Cette aide permettra de mener un projet de recherche appliquée de 18 mois sur l'intégration responsable des robots de service dans les établissements hôteliers.

Un assistant-serveur autonome de la jeune pousse québécoise Oscar Robotiques dont les robots serviront à l’étude de ExperiSens, le CCTT de l’ITHQ. (crédit : Oscar Robotiques Inc.) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Dirigé par le chercheur principal Quentin Sellier, cette étude novatrice réunira des chercheurs, des entreprises québécoises - dont Oscar Robotiques, fabricant canadien d'assistants-serveurs autonomes - et des milieux preneurs, à commencer par l'Hôtel de l'ITHQ qui servira de terrain d'expérimentation.

Une recherche pour une hôtellerie technologique, humaine et durable

Dans un contexte d'évolution rapide des technologies, l'hôtellerie québécoise s'apprête à franchir une nouvelle étape avec l'introduction de robots de service. Le projet de recherche vise à mieux comprendre les facteurs d'acceptabilité de ces robots par le personnel et la clientèle, sur la base de critères tels que la perception de leur utilité, de leur facilité d'utilisation, de leur apparence et de leur comportement.

L'étude se distingue par son approche centrée sur l'humain : elle explore comment les robots peuvent complémenter les activités humaines, améliorer les conditions de travail et enrichir l'expérience client, tout en respectant les dynamiques sociales propres au milieu hôtelier.

« Ce soutien du ministère de l'Enseignement supérieur renforce le rôle essentiel de la recherche dans l'évolution de notre industrie. À l'ITHQ, grâce à l'expertise de ExperiSens, notre centre collégial de transfert de technologie (CCTT), nous faisons de l'innovation un levier concret pour accompagner la transformation du secteur de l'hôtellerie et enrichir la formation de la relève. Ce projet contribuera à une transition technologique réfléchie, ancrée dans les réalités du terrain et au bénéfice de toute notre communauté. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

« L'innovation et la recherche font partie intégrante du développement de la société québécoise, en plus d'accroître le rayonnement de nos expertises sur la scène internationale. Je suis donc très heureuse de soutenir cette démarche novatrice et visionnaire. En plus de mettre à contribution les entreprises et les chercheurs d'ici, cette étude permettra sans aucun doute de faire évoluer l'industrie, tout en priorisant l'expérience client. » - Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Intégrer l'innovation dans l'offre pédagogique de l'ITHQ

En plus de ses retombées scientifiques, ce projet aura un impact direct sur le milieu de l'enseignement et de la formation. Il enrichira l'offre pédagogique de l'ITHQ par la création de contenus et de formations consacrés à l'intégration des robots, tout en permettant au personnel enseignant et aux étudiantes et étudiants de développer une compréhension approfondie des enjeux éthiques, technologiques et méthodologiques liés à l'automatisation. La recherche sera également utilisée comme cas d'étude en classe, préparant les futurs professionnels et professionnelles du secteur à travailler avec la technologie et leur offrant une meilleure compétitivité sur le marché du travail.

La jeune pousse Oscar Robotiques

Oscar Robotiques est le premier et seul fabricant canadien d'assistants-serveurs autonomes. Basée à Sherbrooke, l'entreprise conçoit, fabrique et intègre des solutions robotiques spécialement adaptées aux besoins du secteur de la restauration et des services. Engagée dans une approche de cocréation, Oscar Robotiques collabore étroitement avec les acteurs du milieu afin de développer des solutions qui répondent aux besoins réels des utilisateurs. En s'adaptant aux environnements de travail existants, ces assistants permettent d'alléger les tâches répétitives, de réduire la fatigue et de minimiser les risques de blessures, tout en optimisant l'expérience des employés et des clients.

Crédit photo : Oscar Robotiques Inc.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

À propos de ExperiSens

ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'ITHQ, s'inscrit parmi les 59 CCTT autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et reconnus par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). ExperiSens a comme mission de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion de l'information pour les acteurs de l'industrie du tourisme et de l'accueil, tout en enrichissant les activités d'enseignement de l'ITHQ. Les chercheurs de ExperiSens travaillent au niveau des environnements, des produits, des services et des processus de gestion dans le but d'optimiser l'expérience multisensorielle et l'expérience des clients et des employés.

