Une programmation hivernale inspirante au Restaurant de l'ITHQ et au bar Blanc bec!

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) dévoile son programme hivernal au Restaurant de l'ITHQ et au bar Blanc bec. Cette saison s'ouvre par un hommage à Jean-Paul Grappe, figure marquante de la gastronomie québécoise et de l'ITHQ, où il a enseigné et marqué le parcours de nombres de futur(e)s chef(fe)s reconnu(e)s. Grand artisan de la transmission du savoir culinaire, il sera célébré à travers un menu spécial tout au long du mois de janvier. L'hiver se poursuivra avec des soirées thématiques et des quiz mettant en valeur la culture et les produits du Québec, une Saint-Valentin en formule dégustation, ainsi qu'une programmation d'exception dans le cadre du festival Montréal en Lumière. À cette occasion, le Restaurant de l'ITHQ accueillera l'École d'Art Culinaire de Miyagi, tandis que le bar Blanc bec proposera des classes de maîtres sur le saké et apéritifs nippo-québécois. L'hiver s'annonce riche en rencontres, en apprentissages et en découvertes gourmandes.

RESTAURANT DE L'ITHQ

Hommage à Jean-Paul Grappe

Du 9 au 31 janvier 2026

Le Restaurant de l'ITHQ rend hommage M. Jean-Paul Grappe qui a participé à façonner l'identité gastronomique québécoise, notamment en formant des générations de chef(fe)s parmi les plus réputé(e)s de la province. Ancien enseignant de cuisine à l'ITHQ et ardent défenseur des produits du Québec, il est également détenteur d'un diplôme honoris causa, qui lui a été remis par la grande école hôtelière en 2021.

En vedette : Salade de buccins aux noisettes, tartare de bœuf et garniture de dulse, truite sauce au cresson, canard aux baies de cassis ou tarte au boudin. Autant de classiques de la cuisine française revisités dans un esprit contemporain, à l'image de la gastronomie québécoise moderne à laquelle Jean-Paul Grappe a largement contribué.

Les mardi, mercredi et jeudi soir : Menu table d'hôte 3 services à 64 $ par personne.

Les vendredi et samedi soir : choix de plats à la carte ou menu dégustation 5 services à 94 $ par personne (+60 $ pour l'accord mets et vins).

Les midis, du lundi au vendredi : entrée et plat du jour revisitant les recettes emblématiques du chef.

Menu de la Saint-Valentin

Les 12, 13 et 14 février 2026

À l'occasion de la fête des amoureux, le Restaurant de l'ITHQ propose un menu dégustation exclusif, imaginé spécialement pour l'événement. Une expérience culinaire tout en finesse, ponctuée de clins d'œil et de surprises, conçue pour célébrer le plaisir de partager la table avec sa douce moitié.

Événement gastronomique avec l'École d'Art Culinaire de Miyagi

Montréal en Lumière

Les 25, 26 et 27 février 2026

À l'occasion de l'édition 2026 du festival Montréal en Lumière, l'ITHQ propose une série d'activités mettant en valeur la culture culinaire japonaise.

Parmi celles-ci, le Restaurant de l'ITHQ a le plaisir d'accueillir l'École d'Art Culinaire de Miyagi (Japon) pour trois soirées d'exception où le chef Jin Numata et son équipe, en collaboration avec les étudiant(e)s de l'ITHQ et la brigade du restaurant, proposeront une expérience alliant traditions japonaises et créativité québécoise.

Les 25, 26 et 27 février 2026, en soirée : Menu dégustation à 175 $ par personne (+75 $ pour l'accord mets et vins).

BAR BLANC BEC

Classe de maîtres sur le saké

Montréal en Lumière

Les 25, 26 et 27 février 2026, de 18h à 19h30

Dans le cadre du festival Montréal en Lumière, le bar Blanc bec accueille une classe de maître consacrée à l'art du saké japonais, animée par Benoit Champagne, maître certifié Nanbu et ambassadeur de Nijikai Saké. Ces rencontres, tenues en soirée, proposent une immersion guidée dans l'univers du saké, où traditions japonaises et approches contemporaines se rencontrent. Reconnu pour son expertise et son sens de la transmission, Benoit Champagne partage avec précision et élégance les clés de dégustation et de compréhension de cet alcool emblématique, tant auprès des amateurs que des professionnels.

À déguster : Six Sakés, tartine gourmande aux champignons et œufs mollets, plateau de fromages d'ici.

Prix : 95 $ par personne.

Apéritif nippo-québécois

Montréal en Lumière

Les 20, 21, 24 et 28 février 2026

Un apéro sans réservation qui marie traditions japonaises et saveurs locales. La clientèle du Blanc bec pourra savourer un plateau de fromages d'ici accompagné de deux verres de saké (2 oz chacun) soigneusement sélectionnés pour seulement 35 $.

Des Tendances à découvrir signées Ateliers SAQ par ITHQ

Le bar Blanc bec accueille tout au long de l'hiver la série Tendances à découvrir offerte par les Ateliers SAQ par ITHQ. Des soirées aussi ludiques qu'éducatives qui permettent d'apprivoiser les dernières nouveautés du monde des vins et des spiritueux.

Rouges de soif | 21 janvier : Exploration de ce courant émergent qui séduit par sa simplicité assumée

Blancs désaltérants | 28 janvier et 11 mars : Les éléments qui influencent les blancs vifs

Terroirs volcaniques | 11 février et 18 mars : Les particularités de ces terroirs, les facteurs qui influent sur le goût, et la manière dont ces cuvées trouvent leur place à table

L'art de l'apéro | 18 février et 25 mars : L'histoire de l'apéro à la française et les tendances actuelles qui misent sur la fraîcheur, l'acidité et la légèreté

Soirées quiz au Blanc bec

Une fois par mois cet hiver, le bar Blanc bec proposera des soirées quiz.

Thématique Quiz qu'on produit au Québec?

Le mardi 20 janvier, les connaissances des participant(e)s sur les merveilleux produits du Québec seront mises à l'épreuve grâce à ce quiz élaboré par l'équipe du Centre d'expertise de l'ITHQ, qui collabore à la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois.

Thématique Personnalités marquantes

Le mardi 10 février, les joueur(euse)s pourront tester leur connaissance sur les figures qui ont marqué l'histoire et la culture.

Thématique Cinéma

Le mardi 10 mars, le 7e art sera à l'honneur lors de cette soirée aussi amusante qu'instructive!

Restaurant de l'ITHQ et bar Blanc bec

3535 rue Saint-Denis, Montréal (QC), H2X 3P1

À deux pas du métro Sherbrooke

