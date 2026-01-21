L'ITHQ et le CARTV passent à la vitesse supérieure pour faire rayonner les appellations réservées du Québec

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) renforcent leurs liens avec la signature d'une entente de collaboration majeure marquant une étape clé dans la consolidation de leurs relations. Ce nouveau partenariat vise à conjuguer les expertises des deux organisations, à unir leurs forces et à coordonner leurs actions afin de faire briller et accroître la connaissance des appellations réservées du Québec, véritables symboles d'excellence et d'authenticité. Afin d'assurer la planification, la coordination et la mise en œuvre des initiatives découlant de cette entente, un comité directeur composé de représentantes et représentants des deux organisations est mis en place.

Logo de ITHQ (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec) Logo de CARTV (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec) Photo | Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ et Marie-Josée Gouin, présidente-directrice générale du CARTV (crédit photo : CARTV) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

En mai dernier, les deux institutions avaient déjà posé un premier jalon dans cette direction par l'établissement de la place d'affaires du CARTV au sein des installations de l'ITHQ. Ces démarches ouvrent la voie à une ambition commune : créer un pôle stratégique dédié à la valorisation des produits de qualité au Québec, afin de favoriser leur mise en valeur et leur intégration dans la formation, la recherche et les milieux professionnels.

« Cette entente de collaboration entre l'ITHQ et le CARTV est une première et une excellente nouvelle pour l'écosystème gastronomique du Québec ! Elle vient formaliser et renforcer une relation déjà étroite, fondée sur une vision et des valeurs pleinement partagées. En devenant l'adresse officielle du CARTV, l'ITHQ réaffirmait déjà son engagement à mettre en lumière les produits d'exception du Québec et à en soutenir la reconnaissance. En conjuguant nos expertises, nous consolidons une collaboration structurante au bénéfice de la formation, des pratiques professionnelles et du rayonnement de la gastronomie québécoise, indissociable de notre identité. »

- L'honorable Liza Frulla, C.P, C.M, O.Q., directrice générale de l'ITHQ

« En travaillant de concert avec l'ITHQ, nous franchissons une étape déterminante pour ancrer les appellations réservées au cœur de la gastronomie québécoise. En faisant connaître le système des appellations aux étudiantes et étudiants qui sont les ambassadeurs de demain et en les retrouvant sur les différents menus de l'ITHQ, les appellations seront hissées à un niveau supérieur.

À l'aube du 20e anniversaire du Conseil des appellations, cette alliance naturelle entre nos deux organisations marque un tournant majeur et porteur d'avenir pour la valorisation des appellations au Québec. »

- Marie-Josée Gouin, agr. ASC, présidente-directrice générale du CARTV

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

À propos du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a été créé en 2006 afin de mettre en valeur et assurer l'authenticité de produits bioalimentaires d'ici, au bénéfice des collectivités. Il s'agit de l'organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour appliquer la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Il est l'autorité compétente responsable de conseiller au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la reconnaissance d'appellations réservées et l'autorisation de termes valorisants. Il est également chargé d'accréditer les organismes de certification et de surveiller, sur le marché, l'utilisation des appellations reconnues et des termes autorisés.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Sources : Ophélie Simoncelli, Responsable des communications | relations publiques, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), [email protected]; Tina Girard, Responsable des communications et des relations publiques, Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), [email protected]