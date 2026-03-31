Une programmation enlevante et sucrée pour la 44e édition d'Expo-Poc et la 10e édition de l'événement Sucré-ris

« Je suis très heureux d'annoncer la présence de William Cloutier à notre spectacle du vendredi soir », souligne Clément Blais, président du comité organisateur étudiant d'Expo-Poc 2026. Le public est invité sous le grand chapiteau installé devant l'ITAQ pour assister à la performance de cet auteur-compositeur-interprète, gagnant de Star Académie en 2021. Également remarqué récemment à Big Brother Célébrités, l'artiste promet un spectacle électrisant le vendredi 10 avril, dès 21 h. Les billets sont disponibles sur le site pointdevente.com au coût de 21,99 $.

Un vendredi riche en découvertes

La journée du vendredi 10 avril propose une foule d'activités pour tous les âges. De 9 h à 16 h, les visiteurs pourront découvrir la Place de la famille, le parc de la machinerie, les kiosques étudiants ainsi que le magasin général, exceptionnellement ouvert au public pour mettre en valeur les produits réalisés par les étudiants.

Les passionnés d'équitation seront également comblés grâce aux spectacles du complexe équin, mettant en vedette cavalières et chevaux dans des prestations alliant agilité et élégance. En soirée, dès 18 h 30, un spectacle ovin permettra d'admirer le savoir-faire des étudiants à travers une présentation mettant en lumière la beauté des brebis et des moutons.

Un samedi tout aussi animé

Le samedi 11 avril reprend les activités de la veille, de 9 h à 16 h, auxquelles s'ajoute une visite historique du bâtiment principal, offerte à 10 h et à 13 h.

L'activité Sucré-Ris est également de retour cette année dans le stationnement principal de l'ITAQ. Dès 11 h, vous aurez la chance de faire provision de petites douceurs puisque le Marché sucré sera accessible jusqu'à 16 h dans le bâtiment principal de l'ITAQ.

Tous sont conviés de 11 h 30 à 13 h 30 au brunch de cabane à sucre, préparé par l'Érablière Nathalie Lemieux et organisé en collaboration avec la Ville de La Pocatière et Développement économique La Pocatière. Les billets pour le brunch sont offerts en prévente à 22 $ (adulte) jusqu'au 2 avril, ils seront ensuite au coût de 25 $, alors que le billet enfant est à 10 $ en tout temps (enfant de 2 à 9 ans). Réservez pour le brunch ici : Inscription aux activités. Il est important de noter que des billets seront en quantité limitée à la porte le jour même.

Dès 12 h 30, c'est l'heure du dessert! Venez vous sucrer le bec avec de la tire sur neige au son de la musique de Pico Larouche.

Par ailleurs, nous soulignerons notre 10e édition de belle façon avec le spectacle SIROP! de Flip Fabrique. Celui-ci promet d'impressionner avec ses prouesses acrobatiques et son ambiance festive, à 13 h et à 15 h.

De belles activités pour célébrer le printemps! Consultez la page Facebook des loisirs de La Pocatière pour plus d'information.

Démonstrations de maréchalerie

Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de maréchalerie et découvrir ce métier ancestral grâce au savoir-faire des apprentis maréchaux-ferrants. Les démonstrations à la forge auront lieu le vendredi de 11 h à 14 h et le samedi de 10 h à 16 h.

La traditionnelle vente de génisses

Enfin, la traditionnelle vente à l'encan de génisses, à laquelle s'ajoute cette année une vente de vaches, se tiendra le samedi à compter de 11 h 30. Elle sera précédée d'une conférence des Producteurs de bovins du Québec, présentée de 9 h 30 à 10 h 30.

Pour connaître tous les détails de la programmation enlevante organisée par le comité étudiant d'Expo-Poc, nous vous invitons à suivre leur page Facebook.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]; Ève-Marie Bélanger, Conseillère en loisir, Ville de La Pocatière, [email protected]