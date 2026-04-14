Les lauréats 2026 du Défi OSEntreprendre sont dévoilés!

LA POCATIÈRE, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d'annoncer ses lauréats dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre du Bas-Saint-Laurent. Cette année, quatre équipes du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) ont présenté un projet : Le Canard Voyageur, Les veaux d'Hogus, Bio-sœurs et OVINALGUE. C'est d'ailleurs cette dernière qui est ressortie grande gagnante.

De gauche à droite : Christine Lord, membre du jury, Karine Laplante, responsable locale du défi OSEntreprendre, Geneviève Castonguay, enseignante. Membres de l’équipe OVINALGUE : Ariane Lachance, Arnaud Fortier, Laurie Therrien, Noah Samson, Martin Beaudoin, Hubert Fecteau, Guillaume Lajoie et Pierre-Luc Bérubé. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Le projet OVINALGUE

Dans le cadre du cours, Exercer le métier d'agriculteur 3 : gérant des ressources, le projet étudiant OVINALGUE porte sur l'engraissement d'agneaux lourds de croisement Leicester-Romanov-Hampshire. Le projet compare une ration de base traditionnelle servie aux agneaux du groupe 1 et la même ration de base à laquelle on a ajouté de la poudre d'algues, servie aux agneaux du groupe 2, et ce, afin d'en évaluer les effets sur la performance d'engraissement, la qualité de la viande et le persillage. L'objectif est d'optimiser la rentabilité de l'animal en visant un poids moyen de 50 kg et plus à la fin du projet pour assurer un bon rendement en carcasse. Cette initiative vise également à valoriser le secteur ovin, à encourager l'achat local grâce à l'ajout de la poudre d'algues et à susciter l'intérêt du public envers cette production agricole.

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre de la région du Bas-Saint-Laurent, porté entre autres par l'ITAQ, est devenu un incontournable pour propulser l'esprit d'entreprendre sur le terrain, c'est grâce à l'étroite collaboration des milieux pédagogiques et entrepreneuriaux, en plus des nombreux collaborateurs et partenaires!

À propos du Défi OSEntreprendre

La principale activité d'OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui repère, met en lumière et propulse annuellement l'audace entrepreneuriale et la créativité de milliers de gens d'ici.

Il se déploie en 4 volets : le volet Scolaire, pour les élèves au préscolaire, primaire, secondaire, à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes; le volet Étudiant, pour les jeunes au collégial et à l'université; le volet Création d'entreprise, pour les entrepreneurs en démarrage; et le volet Réussite inc. pour les entrepreneurs au cheminement inspirant.

Depuis 1998, le Défi OSEntreprendre s'enracine aux échelons local, régional et national grâce à plus de 300 responsables locaux mobilisés dans les 17 régions du Québec afin d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]