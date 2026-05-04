Près de 300 élèves des régions environnantes découvrent le monde AGRO à l'ITAQ

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de Saint-Hyacinthe, a accueilli près de 300 élèves de 3e et 4e secondaires, le 16 avril dernier lors de la Journée découverte. Cette année, ce sont huit écoles secondaires des régions environnantes qui ont participé à l'événement.

Un participant de la Journée découverte durant l’atelier Génie électrique. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec) Des participants de la Journée découverte durant l’atelier Que se cache-t-il dans ta boîte à lunch? (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec) Des participants de la Journée découverte durant l’atelier Génie technos (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Au cours de la journée, les élèves ont pris part à divers ateliers sélectionnés en fonction de leurs intérêts. Ils ont eu l'occasion de manipuler différents outils et matériaux pour se familiariser avec le milieu agroalimentaire. Que ce soit à la ferme-école, dans les usines alimentaires, dans les laboratoires ou dans les serres, les élèves ont pu créer un plan d'aménagement paysager, réaliser un montage électrique, conduire des tracteurs ou un drone, nourrir les vaches, comprendre la fabrication des aliments et même récolter des légumes frais pour ensuite les déguster!

« Le secteur agroalimentaire a besoin d'une relève passionnée et formée. Dès le secondaire, il est primordial de susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers agricoles, puisqu'ils sont à un moment clé de leur réflexion professionnelle. Leur faire découvrir le domaine agroalimentaire, c'est leur ouvrir la porte à des possibilités souvent méconnues. Ce secteur d'activité offre des professions d'avenir, essentielles à notre société, tout en proposant des carrières stimulantes et porteuses de sens pour leur avenir », souligne Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Pour l'édition 2027, les écoles peuvent s'inscrire à l'événement en envoyant une demande d'information à [email protected]

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photos :

Photo 1 : Un participant de la Journée découverte durant l'atelier Génie électrique.

Photo 2 : Des participants de la Journée découverte durant l'atelier

Que se cache-t-il dans ta boîte à lunch?

Photo 3 : Des participants de la Journée découverte durant l'atelier Génie technos

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Cynthia Bessette, Conseillère en communications, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, [email protected]