L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec célèbre le mérite étudiant à l'occasion du Gala Méritaq

SAINT-HYACINTHE et LA POCATIÈRE, QC , le 1er mai 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l'engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes de ses campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe, à l'occasion de son 26e Gala Méritaq. L'événement qui s'est déroulé le 31 mars à La Pocatière et le 23 avril à Saint-Hyacinthe a récompensé 68 étudiants et étudiantes de toutes les régions du Québec.

Les récipiendaires et invités d'honneur lors des galas aux deux campus de l'ITAQ (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

« Peu importe le programme d'études dans lequel vous êtes inscrits, vous avez tous un point en commun : vous avez choisi de vous investir dans un secteur névralgique pour l'avenir de notre société. Ce gala est également une occasion de reconnaître la contribution, souvent dans l'ombre, de ceux et celles qui contribuent à soutenir et à inspirer nos étudiants et nos étudiantes. », a indiqué Mme Karine Mercier, directrice générale, de l'ITAQ.

Encore cette année, l'ITAQ a pu compter sur la générosité de 35 partenaires issus de tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire. À La Pocatière, ce sont 37 prix et bourses qui ont été remis en leur nom, représentant une somme de 26 250 $. Tandis qu'à Saint-Hyacinthe, ce sont 44 prix et bourses, représentant une somme de 29 500 $.

À l'occasion de la cérémonie tenue le 23 avril à Saint-Hyacinthe, l'Institut a eu l'honneur d'accueillir Donald Martel, récemment reconduit dans ses fonctions à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Il a profité de cette tribune pour souligner l'engagement et les efforts de la relève, dans un contexte de profondes transformations du secteur.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Voir plus bas : tableau -- liste complète des lauréats du Gala Méritaq, campus La Pocatière, suivi de la liste complète des lauréats de Saint-Hyacinthe

Tableau -- Liste complète des lauréats du Gala Méritaq, campus La Pocatière

Vous pouvez récupérer l'ensemble des photos à cet endroit : https://flic.kr/s/aHBqjCSwW4. Veuillez communiquer avec [email protected] en cas de besoin.

Merci pour votre collaboration !

Région Municipalité d'origine Nom et prénom Légende photo No photo Bas-Saint-Laurent St-Arsène Dumont, Daphnée Daphnée Dumont, étudiante de 1re année en Technologie des productions animales, a reçu de la Fondation AGRIA un prix de 500 $ pour la meilleure intégration dans le programme. 13 Bas-Saint-Laurent Dégelis Dubé, Émilie Pour son engagement dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, l'étudiante de 2e année, Émilie Dubé, a reçu un prix de 500 $ remis par la Fondation Jefo. 16 Bas-Saint-Laurent La Pocatière Kassi, Fabrice Étudiant de 3e année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Fabrice Kassi a obtenu un prix pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. Le prix de 500 $ a été remis par Sollio Groupe Coopératif. 24 Bas-Saint-Laurent Saint-Roch-des-Aulnaies Cullen, Marguerite Marguerite Cullen, étudiante de 3e année en Techniques équines, spécialisation équitation classique, a remporté le prix d'engagement environnemental. Le prix de 500 $ a été remis par La Financière agricole du Québec 27 Côte d'Ivoire Abidjan Kamagate, Aboubacar Étudiant de 1re année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a remporté un prix de 500 $ de la Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière pour son engagement environnemental. Aboubacar a également remporté le prix volonté de réussir et persévérance de 750 $ offert par Fleuri-Cap - Serres et Centre Jardin 28 et 34 Bas-Saint-Laurent Saint-Pascal Philibert, Béatrice Étudiante en Techniques équines, spécialisation équitation classique, Béatrice Philibert a obtenu le prix d'excellence dans la maîtrise de la langue française. Le prix de 750 $ a été remis par le Syndicat des professeurs de l'ITAQ. *Adélaïde était absente lors de la soirée. Justin Dufour, représentant de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 6 Bas-Saint-Laurent Saint-Arsène Michaud, Antonin Étudiant en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Antonin Michaud a reçu des mains de la Fondation AGRIA une bourse de 500 $ pour la meilleure intégration dans son programme. 12 Bas-Saint-Laurent Sainte-Hélène de Kamouraska Lamonde, Raphaëlle Raphaëlle Lamonde, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté une bourse de 750 $ remise conjointement de la Fédération de l'UPA du Bas Saint-Laurent et de la Fondation de l'ITAQ pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. Elle a également remporté la bourse Volonté de réussir et persévérance (3e année) de 750 $ remis par l'Ordre des technologues professionnels du Québec et de l'Association des technologues alimentaires. 31 et 36 Bas-Saint-Laurent La Pocatière Bah Coulibaly, Josiane Josiane Bah Coulibaly, étudiante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté un prix de 750 $ remis par Kerry pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 35 Bas-Saint-Laurent Saint-Donat de Rimouski Lavoie, Maïka Étudiante en Technologie des productions animales, Maïka Lavoie, a reçu 750 $ pour sa volonté de réussir et sa persévérance. Le prix lui a été remis par Trouw Nutrition Shur-Gain. 32 Bas-Saint-Laurent Saint-André de Kamouraska Bouchard, Annabelle Annabelle Bouchard, étudiante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu un prix pour son engagement dans son programme. Le prix de 500 $ lui a été remis par Biopterre - Centre de développement des bioproduits. 19 Capitale-Nationale Québec Dickie, Mia Étudiante en Techniques équines, spécialisation équitation classique, Mia Dickie a remporté le prix Meilleure performance en français et littérature. Ce prix de 750 $ a été remis par Service vétérinaire ambulatoire Geneviève Bouchard Inc. 8 Centre-du-Québec Victoriaville Fortier, Catherine Étudiante en Techniques équines, spécialisation équitation classique, Catherine Fortier a obtenu le prix Meilleure performance dans son programme. Elle a reçu 1000 $ remis par Estrie-Richelieu, assurance agricole. Catherine a également reçu deux prix spéciaux. Le prix Personnalité sportive avec une bourse de 1000 $ remis par Lactanet. Ce prix est attribué à une ou un étudiant qui s'est distingué par son esprit sportif à travers une participation soutenue et régulière aux activités sportives de l'ITAQ, et ce, sans négliger ses études. Elle a également remporté le prix Rayonnement de 1000 $ remis par Sollio Groupe Coopératif. 4, 11 et 37 Chaudière-Appalaches Saint-Joseph-de-Beauce Roy, Alexyanne Alexyanne Roy, étudiante de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu le prix Meilleure performance et 1000 $ remis par la Fondation AGRIA. Elle a raflé deux autres prix dont Meilleure performance en philosophie avec une bourse de 750 $ remise par le Réseau des diplômés et retraités de l'ITAQ et le prix Meilleure performance en éducation physique et à la santé avec une bourse de 750 $ remise par Rousseau Métal et la Ville de La Pocatière. 2, 7 et 10 Chaudière-Appalaches Saint-Georges-de-Beauce Roy, Océane Étudiante de 2e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Océane Roy a obtenu le prix Meilleure performance en anglais. Le prix de 750 $ a été remis par Unoria Coopérative et Avantis Coopérative. 9 Chaudière-Appalaches Saint-Isidore-de-Beauce Turgeon, Adélaïde Adélaïde Turgeon, étudiante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a remporté un prix de 500 $ remis par Masterlab pour son engagement dans le programme. *Adélaïde était absente lors de la soirée. Justin Dufour, représentant de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 20 Chaudière-Appalaches Sainte-Marie-de-Beauce Lamontagne Faucher, Marina Étudiante de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Marina Lamontagne Faucher a obtenu un prix pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. Le prix de 500 $ a été remis par IG Gestion de patrimoine Inc. 21 Chaudière-Appalaches Scott Lehoux, Marie-Pier Marie-Pier Lehoux, étudiante de 3e année en Techniques équines, a reçu une bourse de 500 $ des Industries Harnois, division Megadome pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 23 Chaudière-Appalaches Saint-Flavien Drouin, Laurie-Jade Étudiante en Technologie des productions animales, Laurie-Jade Drouin a reçu 500 $ d'Estrie-Richelieu, assurance agricole pour souligner son prix Engagement environnemental. 30 Chaudière-Appalaches Saint-Pierre-de-Rivière-du-Sud Belcourt-Proulx, Joëlle Joëlle Belcourt-Proulx, étudiante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu des mains de Fleuri-Cap-Serres et Centre Jardin, un montant de 500 $ pour la meilleure intégration dans son programme. 15 Chaudière-Appalaches Beauceville Couture, Léa Étudiante en 2e année en Technologie des productions animales, Léa Couture, a reçu le prix Engagement dans le programme. Ce prix de 500 $ lui a été remis par la Fondation Jefo. 17 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Saint-Alphonse Cyr, Michaël Michaël Cyr du programme Technologie des productions animales a reçu 1000 $ des Éleveurs de porcs du Québec pour souligner son prix de Meilleure performance dans son programme. Michaël s'est également vu remettre 500 $ d'Alfred Couture Ltée pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. 3 et 22 Estrie Sherbrooke Haché, Lily Lily Haché, étudiante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a reçu de Métro Plus Lebel 1000 $ pour souligner son prix Meilleure performance. 5 Montérégie Mont-Saint-Hilaire Ricard, Zélie Pour son engagement dans le programme, Zélie Ricard du programme Techniques équines, a reçu un prix de 500 $ remis par Promutuel Assurance. 18 Montérégie Salaberry-de-Valleyfield Loiselle, Justine Justine Loiselle, étudiante en 2e année en Techniques équines, s'est vu décerner le prix spécial Engagement parascolaire qui souligne l'engagement d'un étudiant dans un comité étudiant et l'implication de celui-ci dans les activités parascolaires. Une bourse de 1000 $ lui a généreusement été remise par la Fondation Jefo. 25 Montréal Anjou Chartrand, Laetitia Laetitia Chartrand du programme Techniques équines a reçu 500 $ de la Financière agricole du Québec pour le prix Meilleure intégration dans le programme. 14 Montréal Montréal Roberge, Mathieu Mathieu Roberge du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments a remporté un prix de 500 $ remis par la Fondation de l'ITAQ pour son engagement environnemental. 29 Montréal Montréal Morin, Anne Pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance dans le programme Techniques équines, Anne Morin a remporté un prix de 750 $ remis par la Fondation de l'ITAQ. 33 Saguenay-Lac-Saint-Jean Saint-Fulgence Lapointe, Éva Le prix spécial Engagement social a été remis à Éva Lapointe avec une bourse de 1000 $ remise par Financement agricole Canada. Éva a également reçu 500 $ de Viridis Environnement pour son engagement environnemental. 1 et 26

Tableau -- Liste complète des lauréats du Gala Méritaq, campus Saint-Hyacinthe

Vous pouvez récupérer l'ensemble des photos à cet endroit : https://flic.kr/s/aHBqjCStG2. Veuillez communiquer avec [email protected] en cas de besoin.

Région Municipalité d'origine Nom et prénom Légende photo No photo Bas-Saint-Laurent La Pocatière Pelletier, Lucas Lucas Pelletier, étudiant de 2e année en Technologie du génie agromécanique, a reçu de Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton un prix de 500 $ pour son engagement dans son programme. Lucas a également remporté le prix de 750 $ remis par Innotag pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 22 40 Centre-du-Québec Baie du Febvre Beausoleil, Émile Pour son engagement dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, l'étudiant de 2e année, Émile Beausoleil, a reçu un prix de 500 $ remis par la Fondation Jefo. 19 Centre-du-Québec Baie du Febvre Berger, Danielle Étudiante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Danielle Berger a obtenu deux prix de la part de Prorec. Le premier de 500 $ pour son engagement environnemental et le second prix de 750 $ pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 36 42 Centre-du-Québec Drummondville Danis-Duval, Kim Kim Danis-Duval, étudiante de 3e année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale a remporté le prix pour la meilleure performance dans son programme. Le prix de 1 000 $ a été remis par Sollio Groupe Coopératif. 4 Centre-du-Québec Sainte-Monique Gagné-Pinard, Camille Étudiante de 1re année en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, a remporté un prix de 500 $ de la Fondation de l'ITAQ pour sa meilleure intégration dans le programme. 17 Centre-du-Québec St-Elphège Paquette, Vincent Étudiant en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Vincent Paquet a obtenu le prix Volonté de réussir et persévérance (3e année). Le prix de 750 $ a été remis conjointement par l'Ordre des technologues professionnels du Québec et l'Association des technologues en agroalimentaire. 43 Centre-du-Québec St-Célestin Vouligny, Félix Étudiant en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Félix Vouligny a reçu d'Estrie-Richelieu, assurance agricole, une bourse de 1 000 $ pour souligner son prix de la Personnalité sportive de l'année. 12 Estrie St-François-Xavier-de-Brompton Jolin, Marilou Marilou Jolin, étudiante de 3e année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a remporté une bourse de 1 000 $ remise par AGRITEX pour souligner son prix Engagement social. 1 Estrie Granby Robert, Adèle Adèle Robert, étudiante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a remporté un prix de 500 $ remis par la Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière pour son engagement environnemental. 33 Lanaudière Lanoraie Pilon, Guillaume Étudiant en Technologie du génie agromécanique, Guillaume Pilon a reçu 500 $ pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. Le prix lui a été remis par IG Gestion de patrimoine Inc. 28 Laurentides Mirabel Cardinal, Charles-Antoine Charles-Antoine Cardinal, étudiant en Technologie du génie agromécanique, a reçu un prix pour la meilleure performance dans son programme. Le prix de 1 000 $ lui a été remis par Valmétal. 5 Laurentides Mirabel Côté, Ève Étudiante en Technologie des productions animales, Ève Côté a remporté le prix Enthousiasme et passion envers l'industrie. Ce prix de 500 $ a été remis Prorec. 26 Laurentides Saint-Joseph du Lac Lauzon, Zac Étudiant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Zac Lauzon a obtenu le prix Meilleure intégration dans son programme. Il a reçu 500 $ remis par Fleuri-Cap - Serres et Centre Jardin. 15 Laurentides Haute-Laurentides Sénéchal, Izak Izak Sénéchal, étudiant de 2e année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, a reçu le prix Engagement dans son programme et 500 $ remis par la Fondation de l'ITAQ. 21 Mauricie Saint-Étienne des grès Loranger, Matis Étudiant de 3e année en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Matis Loranger a obtenu un prix pour son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. Le prix de 500 $ a été remis par la Financière agricole du Québec. 27 Mauricie Sainte-Anne-de-la-Pérade Perreault, Léonard Léonard Perreault, étudiant en Technologie du génie agromécanique, a remporté un prix de 500 $ remis par Sollio Groupe Coopératif pour sa meilleure intégration dans le programme. 16 Mauricie Ste-Thècle Veillette, Rose Étudiante en Technologie des productions animales, Rose Veillette a obtenu un prix pour son engagement environnemental. Le prix de 500 $ a été remis par Prorec. 32 Montérégie St-Ours Beauchemin, Alexi Étudiant en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Alexi Beauchemin a reçu 500 $ pour son engagement environnemental. Le prix lui a été remis par le Réseau Agriconseils Montérégie. 31 Montérégie Granby Beaulieu, Charlotte Charlotte Beaulieu, une étudiante de 2e année en Technologie des productions animales, a reçu une bourse de 500 $ de la Fondation Jefo pour son engagement dans son programme. 20 Montérégie Sainte-Sabine Bédard Dubé, Océanne Étudiante en Technologie des productions animales, Océanne Bédard Dubé a reçu 750 $ de Lactanet pour souligner son prix de la meilleure performance en éducation physique et à la santé. 11 Montérégie Roxton Falls Châtelain, Camille Camille Châtelain, étudiante en Technologie des productions animales, a reçu des mains des Éleveurs de porcs du Québec, un montant de 1 000 $ pour souligner la meilleure performance dans son programme. 3 Montérégie Mont-Saint-Hilaire Gauthier, Sylvie Étudiante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Sylvie Gauthier, a reçu le prix Meilleure intégration dans le programme. Ce prix de 500 $ lui a été remis par Estrie-Richelieu, assurance agricole. *Sylvie était absente lors de la soirée. Marilou Jolin, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 18 Montérégie

Gil Alba, Raiko Miguel Raiko Miguel Gil Alba, étudiant en Technologie des productions animales a reçu 750 $ de Trouw Nutrition Shur-Gain pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. *Raiko Miguel était absent lors de la soirée. Marilou Jolin, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 38 Montérégie Saint-Valérien-de-Milton Guillette, Mia Mia Guillette, étudiante en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, a reçu de La Pinière paysagiste- architecte 750 $ pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. 41 Montérégie Sainte-Marie-Madeleine Joly Larouche, Elisabeth Pour son engagement environnemental, Elisabeth Joly Larouche du programme Technologie du génie agromécanique, a reçu un prix de 500 $ remis par la Ville de Saint-Hyacinthe. 34 Montérégie Saint-Antoine-sur-Richelieu Lafrenière, Philippe Philippe Lafrenière, étudiant de 2e année en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, s'est vu décerner le prix Engagement dans le programme. Un montant de 500 $ lui a été remis par la Financière agricole du Québec. 23 Montérégie St-Pie Lambert, Valérie Valérie Lambert du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu 750 $ des Fonds d'investissement pour la relève agricole pour sa volonté de réussir et sa persévérance. 37 Montérégie Saint-Hyacinthe Leblanc, Benjamin Benjamin Leblanc du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a remporté un prix de 750 $ remis par la Fondation de l'ITAQ pour sa meilleure performance en anglais. 10 Montérégie St-Polycarpe Leblanc, Roseline Pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie, Roseline Leblanc du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a remporté un prix de 500 $ remis par l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. 25 Montérégie Saint-Hyacinthe Lefaivre, Élodie Le prix de la meilleure intégration dans le programme de Technologie des productions animales a été remis à Élodie Lefaivre. Un montant de 500 $ lui a été remis par la Fondation AGRIA. 14 Montérégie Ange-Gardien Lévesque, Maxime Maxime Lévesque s'est démarqué par ses excellentes performances. Il a obtenu le prix de la meilleure performance en philosophie avec un montant de 750 $ remis par le Réseau des diplômés et retraités de l'ITAQ. De la part de la Fondation de l'ITAQ, il a reçu un prix de 750 $ pour souligner sa performance en français et littérature. Et enfin, pour la Meilleure performance dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, Maxime a reçu 1 000 $ de la Fondation AGRIA. 8 9 2 Montérégie Beloeil Lippé, Jérémie Étudiant en 3e année dans le programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Jérémie Lippé a obtenu 500 $ des Industries Harnois, division Serre pour souligner son enthousiasme et sa passion envers l'industrie. Il a également reçu le prix Léandre-Dion de la part de Saint-Hyacinthe Technopole avec une bourse de 1 000 $. 29 Montérégie Otterburn Park Martel, Guillaume Étudiant en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Guillaume Martela a reçu 750 $ de Financement agricole Canada pour souligner sa volonté de réussir et sa persévérance. 39 Montérégie Saint-Jude Paradis, Marion Finissante en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Marion Paradis a reçu 1 000 $ de la Fondation de l'ITAQ pour souligner son prix de meilleure performance dans son programme. 6 Montérégie Ange-Gardien Plante, Elisabeth Étudiante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Elisabeth Plante a reçu 1 000 $ de la Fondation Jefo pour souligner son prix spécial, Engagement parascolaire. 30 Montérégie Saint-Ignace-de-Stanbridge Santerre, Laurence Étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole, Laurence Santerre a reçu du Syndicat des professeurs de l'ITAQ, un montant de 750 $ pour son Excellence dans la maîtrise de la langue française. 7 Montérégie Longueuil Sauvé, Nicolas Étudiant en 2e année dans le programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Nicolas Sauvé a reçu 500 $ de Masterlab pour souligner son engagement envers son programme. 24 Montérégie Saint-Constant Michaud, Amélie Amélie Michaud, étudiante en Paysage et commercialisation en horticulture ornementale a obtenu le prix engagement environnemental. Une bourse de 500 $ lui a été remise par Matériaux paysagers Savaria Ltée. 35



Blanchette, Loucas Étudiant dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, Loucas Blanchette a reçu une bourse de 500 $ de la Fondation AGRIA pour souligner sa meilleure intégration dans son programme. *Loucas était absent lors de la soirée. Marilou Jolin, représentante de l'Association étudiante, a accepté son prix en son nom. 13

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère aux communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cellulaire : 450 513-2513, [email protected]