UNE PROGRAMMATION ANNIVERSAIRE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est très heureux d'annoncer sa programmation pour la saison 2023-2024, proposant au public une centaine de concerts mettant de l'avant ses étudiant.e.s, de même que ses professeur.e.s, des invité.e.s de prestige et ses ensembles en résidence.

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL CÉLÈBRE SES 80 ANS!

Le Conservatoire vit sa 80e rentrée scolaire ! En effet, en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal, premier établissement du réseau à ouvrir ses portes, accueillait ses premiers élèves et Wilfried Pelletier en fut le directeur jusqu'en 1961. Plusieurs décennies plus tard, ce sont des centaines de jeunes musicien.n.e.s et artistes du théâtre qui fréquentent les neuf établissements du réseau. Le Conservatoire est fier de présenter une nouvelle programmation qui soulignera ces 80 belles années.

Cette année, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (OSCMM) offrira 4 programmes lesquels seront dirigés par le maestro Jean-Marie Zeitouni et Tania Miller, cheffe invitée. Le premier concert se tiendra le 23 septembre prochain au Théâtre Rouge du Conservatoire sous la direction de M. Zeitouni et Aurélien Becht soliste au marimba, des classes de Catherine Meunier et de Corey Rae. On entendra L'ouverture Guillaume Tell de Gioachino Rossini, le Prism Rhapsody for Marimba et Orchestra d'Abe Keiko, le Primus Tempus de Denis Gougeon et finalement la Symphonie no 3, en mi bémol majeur "Eroïca", op. 55 de Ludwig van Beethoven.

Lors du concert du 26 novembre, l'OSCMM ainsi que la pianiste Wan Lin Song, de la classe de Richard Raymond, se produiront à la Maison symphonique sous la direction de la cheffe invitée Tania Miller. Au programme, La Moldau de Bedrich Smetana, le Concerto pour piano no 2 en fa mineur, op.21 de Frédéric Chopin, une création de Jules Bastin-Fontaine, de la classe composition instrumentale de Maxime McKinley, et finalement la Symphonie no 1 en mi mineur, op. 39 de Jean Sibelius.

L'évènement-bénéfice au profit des élèves du Conservatoire de musique de Montréal sera un hommage au compositeur François Dompierre. Cette grande soirée aura lieu le 16 février à la Maison symphonique. L'OSCMM, dirigé par Jean-Marie Zeitouni, interprétera Nocturne (version révisée) de Claude Debussy, le Concerto pour piano no 1, op. 15 de Jacques Hétu avec le pianiste Emmanuel Laforest de la classe de Richard Raymond, Roméo et Juliette, Suite no 2, op. 64 de Serguei Prokofiev et Musimage de François Dompierre.

L'Atelier d'opéra du CMM présentera à l'automne Didon et Énée le 7 et le 8 décembre à la salle de concert. À l'hiver, soit du 28 février au 2 mars, sera interprété The Old Man and the Thief au Théâtre Rouge.

Le grand concert 80e anniversaire du Conservatoire de musique de Montréal aura lieu le 30 mars à la Maison symphonique dirigé par Jean-Marie Zeitouni avec la soprano Karina Gauvin. Au programme de la soirée, le Chant funèbre op. 5 d'Igor Stravinsky, Cantate pour une joie de Pierre Mercure, une création de la compositrice Florence Tremblay, de la classe de Nicolas Gilbert, et le Stabat Mater de Francis Poulenc, avec la participation du Chœur du Conservatoire, du Chœur des jeunes de Laval et des Ensembles Gaïa et Phoebus préparés par Philippe Ostiguy et Rosaline Blain.

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !

Fidèle à sa tradition, le Conservatoire accorde une grande place à la musique d'aujourd'hui avec plusieurs séries de concerts qui mettront de l'avant les travaux et réflexions des étudiant.e.s en composition instrumentale et en composition électroacoustique.

En plus de ces programmes, plusieurs ensembles se produiront en concert tout au long de la saison 2023-2024, notamment, le Grand orchestre à cordes, l'Ensemble de musique baroque, l'Ensemble de cuivres, tous les ensembles de musique de chambre et bien d'autres.

PROFESSEUR.E.S ET ENSEMBLES EN RÉSIDENCE

Tous les ans, le Conservatoire donne carte blanche aux professeur.e.s et aux anciens.nes de l'institution afin qu'ils.elles puissent se produire avec leurs invités.es en concert et ce à travers la série Intermezzo.

Il ne faut pas oublier non plus, les trois ensembles professionnels qui sont en résidence au CMM, à savoir le Trio Hochelaga, l'Ensemble Paramirabo et le Quatuor Molinari. Les concerts présentés par ceux-ci offrent une opportunité pour les étudiants-es du Conservatoire d'élargir leurs horizons, tout en étant des concerts ouverts au grand public.

ACHETER DES BILLETS

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne :

Billetterie du CMM 514 873-4031, poste 313

[email protected]

conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Carte privilège

Le Conservatoire permet aux mélomanes de se procurer, pour un montant forfaitaire, un accès aux 80 concerts présentés dans les salles du CMM. Ainsi, pour 87 $, toute personne intéressée peut acheter sa carte privilège dès maintenant ! Notez que pour seulement 15 $ supplémentaires, cette même carte pourra vous donner accès aux productions du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CMM, consultez le dépliant programmation 2023-2024.

