MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - ALL IN , le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) au Canada, dévoile aujourd'hui la programmation officielle de sa troisième édition, qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2025 au Palais des congrès de Montréal.

Initiative de SCALE AI , organisée en collaboration avec Mila , ALL IN 2025 accueillera plus de 6 000 dirigeants, experts, chercheurs et innovateurs de près de 40 pays. Plus de 200 conférenciers sont attendus pour livrer une programmation ambitieuse qui souligne à la fois le dynamisme de l'écosystème d'innovation canadien et le leadership de l'IA du Canada sur la scène mondiale.

ALL IN réunit l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l'IA : des acteurs de l'infrastructure aux utilisateurs finaux, en passant par les fournisseurs de services et de solutions ainsi que les organisations qui intègrent l'IA au cœur de leurs opérations. Cette diversité de profils permettra des rencontres fructueuses, des discussions riches et des avancées concrètes pour l'économie canadienne.

ALL IN s'impose comme le rendez-vous de l'excellence canadienne en intelligence artificielle, rassemblant des chefs de file nationaux tels qu' Ada , Cohere , IVADO Labs et Vooban , aux côtés de grandes entreprises internationales comme Airbus , Deloitte , L'Oréal , Mistral AI , NVIDIA et SAP .

De la théorie à la pratique : à ne pas manquer à ALL IN 2025

En 2025, ALL IN proposera :

200 conférenciers sur 4 scènes

Les 100 meilleures startups en IA au Canada

Des pavillons thématiques consacrés à l'infrastructure avec NVIDIA et à la cybersécurité avec Cybereco

Une zone démo de cas concrets en IA

Une expérience immersive de jumeau numérique unique au monde

Des ateliers de travail et des tables rondes pour discuter des enjeux les plus critiques

Un Défi IA AgriTech

Des tours guidés pour découvrir l'écosystème d'IA du Canada et ses joueurs clés.

Une programmation ambitieuse portée par les plus grands noms de l'IA

La programmation de cette troisième édition d'ALL IN s'articulera autour de cinq grands axes : la société et l'économie ; la transformation d'entreprise ; les données et l'innovation ; l'avenir du monde du travail ; ainsi que la durabilité.

Pour alimenter les échanges, plus de 200 conférenciers issus des milieux des affaires, de la recherche, de la politique publique et de l'innovation interviendront dans le cadre de panels, conférences et démonstrations. Parmi les conférenciers à ne pas manquer figurent :

Shelby Austin - Cofondatrice et cheffe de la direction, Arteria AI

- Cofondatrice et cheffe de la direction, Janet Bannister - Associée directrice, Staircase Ventures

- Associée directrice, Yoshua Bengio - Professeur titulaire, Université de Montréal ; Co-président et directeur scientifique, LoiZéro ; Fondateur et conseiller scientifique, Mila

- Professeur titulaire, ; Co-président et directeur scientifique, ; Fondateur et conseiller scientifique, Kari Briski - Vice-présidente, Logiciels d'IA générative pour les entreprises, NVIDIA

- Vice-présidente, Logiciels d'IA générative pour les entreprises, Nick Frosst - Cofondateur, Cohere

- Cofondateur, Aidan Gomez - PDG et cofondateur, Cohere

- PDG et cofondateur, Mélanie Joly - Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Gouvernement du Canada

pour les régions du Québec, Amba Kak - Codirectrice exécutive, AI Now Institute

- Codirectrice exécutive, Joël Lightbound - Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Gouvernement du Canada

Sasha Luccioni - Responsable IA et Climat, Hugging Face

- Responsable IA et Climat, Arthur Mensch - Cofondateur et PDG, Mistral AI

- Cofondateur et PDG, Mike Murchison - Chef de la direction et cofondateur, Ada

- Chef de la direction et cofondateur, Joelle Pineau - Directrice en chef de l'IA, Cohere

- Directrice en chef de l'IA, Evan Solomon - Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario , Gouvernement du Canada

- Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' , Elissa Strome - Directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d'IA, CIFAR

- Directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Patricia Thaine - Cofondatrice et présidente du conseil d'administration, Private AI

- Cofondatrice et présidente du conseil d'administration, Andrej Zdravkovic - Directeur en chef des logiciels et vice-président principal, Technologies GPU et logiciels d'ingénierie, AMD.

La programmation complète est disponible ici .

Cet événement est organisé avec le soutien de plus de 150 partenaires des secteurs public et privé. La liste complète des partenaires est disponible ici .

Citations

« Pour rester compétitif dans un monde en pleine transformation, le Canada doit miser sur l'adoption rapide et stratégique de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de son économie. Au sein des petites et moyennes entreprises comme des grandes, les technologies de l'IA permettent déjà d'augmenter la productivité, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et de créer des leviers de performance. Les grappes d'innovation mondiales tirent parti de l'IA pour accélérer l'innovation et la croissance économique au Canada comme jamais auparavant. L'événement ALL IN, organisé par Scale AI, joue un rôle clé en mettant en contact les innovateurs et les décideurs d'ici et d'ailleurs, et en incitant les entreprises canadiennes à passer à l'action. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'intelligence artificielle est un levier incontournable pour bâtir l'économie de demain, et le Canada est résolument engagé à en faire un moteur de croissance, de productivité et de prospérité. À travers des initiatives comme ALL IN, nous mettons en lumière le savoir-faire canadien, accélérons l'adoption de solutions concrètes et renforçons notre position de chef de file mondial. En réunissant les innovateurs, chercheurs, entrepreneurs et décideurs publics, ALL IN reflète notre ambition collective : faire de l'IA un pilier du développement durable, inclusif et souverain du Canada. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« L'intelligence artificielle transforme déjà notre monde. Le Québec, et particulièrement sa métropole, est à l'avant-garde dans la recherche sur ce domaine incontournable. Pour aller encore plus loin et plus vite, il nous faut renforcer l'adoption et la commercialisation d'innovations québécoises issues de l'IA. Les événements d'envergure comme ALL IN offrent une vitrine exceptionnelle à nos organisations et contribuent à promouvoir notre expertise et nos produits. C'est tout le Québec qui en bénéficie, et je suis convaincue que notre talent et notre savoir-faire seront au rendez-vous une fois de plus. » -- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Ville de Montréal est fière d'accueillir de nouveau ALL IN, le plus grand rassemblement en intelligence artificielle au Canada, né ici même dans la métropole. Grâce à la force de notre écosystème - nos universités de calibre mondial, l'accessibilité et l'ouverture de notre ville, la vitalité de nos entreprises technologiques et l'expertise unique de Mila - Montréal s'impose comme un lieu incontournable pour l'innovation. En réunissant les leaders de l'IA d'ici et d'ailleurs, ALL IN illustre parfaitement notre capacité à accueillir des événements d'envergure internationale où se construisent les idées et les technologies de demain. » -- Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal

« ALL IN est né d'une conviction profonde : celle que le Canada possède tout ce qu'il faut pour démontrer son leadership d'affaires en intelligence artificielle. Ce n'est pas un événement comme les autres, c'est une mobilisation collective portée par tout un écosystème qui se donne rendez-vous pour faire briller le meilleur de l'IA canadienne. J'invite tous les dirigeants, les bâtisseurs et les innovateurs du pays à miser sur l'IA d'ici pour en faire un moteur de performance et d'impact pour toute l'économie. » -- Isabelle Turcotte, fondatrice et directrice exécutive, ALL IN

« L'intelligence artificielle est une opportunité stratégique pour faire croître notre économie, accroître notre productivité et bâtir une prospérité durable pour le Canada. Pour y parvenir, nous devons mobiliser tous les leviers : la recherche, l'industrie, les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs publics. ALL IN 2025 incarne cette ambition commune et cette volonté de transformation. En tant qu'instigateur et coorganisateur de l'événement, SCALE AI est fier de rassembler les forces vives de notre écosystème afin d'accélérer l'adoption de l'IA dans tous les secteurs et de soutenir l'émergence de solutions porteuses pour notre avenir collectif. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI

« L'essor de l'intelligence artificielle nous propulse vers une ère de profondes transformations. Les avancées s'accélèrent, les usages se multiplient, et les enjeux éthiques, économiques et sociétaux deviennent plus cruciaux que jamais. Nous sommes à un moment où le Canada doit faire preuve de leadership pour orienter le développement de l'IA de façon responsable et inclusive. ALL IN arrive à point nommé pour faire avancer ces discussions essentielles et réunir tous les acteurs autour d'une même ambition : bâtir une IA à l'image de nos valeurs. » -- Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction, Mila

Accréditations médias

Les demandes d'accréditations médias, qu'il s'agisse d'un accès en personne ou virtuel, peuvent être soumises ici . Pour toute question, demande de renseignements ou demande d'entrevue, veuillez-vous adresser à l'équipe des médias.

À propos de ALL IN ( allinevent.ai )

ALL IN , le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, est une initiative de SCALE AI , la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec Mila , et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est l'un des principaux événements technologiques du Canada et la porte d'entrée vers la côte Est de l'Amérique du Nord. Au-delà des discussions captivantes, cet événement stimule l'innovation et les affaires en offrant une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

